Ana Sayfa » Oyun Albion Online, Avrupa Sunucusu ve Türkçe Dil Desteği Aldı! Oyun Albion Online, Avrupa Sunucusu ve Türkçe Dil Desteği Aldı! İbrahim Özbek 9 Görüntüleme

Son zamanların en çok oynanan online oyunların başında gelen Albion Online, uzun zamandır beklediği Avrupa sunucu artık kullanıma açıldı. Ülkemizde de birçok oyuncuya sahip olan oyun, nihayet Türkçe dil desteğine de kavuştu.

MMORPG oyunları her zaman oyunseverler tarafından en çok tercih edilen oyunlardan olmuştur. Ülkemizde de çok sevilen ve binlerce oyuncuya sahip olan Albion Online, Avrupa sunucusu olmadığı için her zaman büyük bir eleştiriye maruz kalıyordu. Yüksek ping değerleri ve bağlantı sorunları, oyunseverlerin en sıklıkla dile getirdiği hususlardı. Artık Albion Online elini taşın altına koydu ve “Albion Avrupa” adında yeni sunucusunu duyurdu.

Albion Avrupa sunucusu, oyunculara Albion dünyasında sıfırdan başlama ve bu fantastik evrende yeni maceralara atılma fırsatı sunuyor. Yüksek bağlantı hızları, düşük ping ve gecikme değerleri ile bölgesel zamanlara göre optimize edilmiş etkinlikler, bu yeni sunucunun en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

3 Nisan’da Kapalı Betada gelecek olan Albion Avrupa sunucusu, 10 Nisan’da Açık Beta sürecine girecek ve yeni oyunculara kapısını açacak.

Oyun Haberleri 12 Mart 2024