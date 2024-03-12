Ana Sayfa » Oyun Oyun Haberleri 12 Mart 2024 Oyun Oyun Haberleri 12 Mart 2024 Emine Emre 9 Görüntüleme

Global oyun sektöründen Türkiye oyun pazarına kadar genel olarak oyuna dair geçtiğimiz hafta yaşanan tüm gelişmeleri Cepkolik okurları için derledik. İndirimli oyunlardan bedava verilen oyunlara, espor haberlerinden oyun etkinliklerine ve oyundan uyarlama dizi film ile animasyonlara kadar geniş yelpazedeki haber akışının özetlerine oyun haberleri 12 Mart 2024 içeriğimizden göz atabilirsiniz.

Oyun Haberleri 12 Mart 2024

Pek çok popüler oyunun arkasındaki isim, Fransız oyun geliştirici ve yayıncısı Ubisoft oyunlarında büyük indirim başladı. Şirket, eski oyunlardan yeni yapımlara kadar geniş bir yelpazede sepette yüzde 40 indirim yapıyor.

HLTV Dünya Sıralaması güncellendi. Temsilcimiz Eternal Fire, 3 sıra yükselerek 11. sıraya yeniden yerleşti.

Square Enix tarafından geliştirilen çevrim içi çok oyunculu sevilen oyun Final Fantasy 14 Xbox’a geliyor. Sektörün en beğenilen yapımlarından biri olan macera oyunu artık Xbox Series X ve S’te olacak.

PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Opening Stage fikstürü belli oldu.

Steam bu hafta sonu kullanıcılarına iki büyük oyunu ücretsiz deneme fırsatı sunuyor. Oyunlardan biri dövüş video oyunu olan Mortal Kombat 1; diğeri ise MMORPG türündeki bir açık dünya oyunu olan Fractured Online.

Game Changers 2024: EMEA Stage 1 Büyük Finali Şampiyonu G2 Gozen oldu.

2018 yılında oyuncuyla buluşan Frostpunk strateji oyununun devam yapımı olan Frostpunk 2 sonunda çıkıyor. Xbox Partners Showcase kapsamında, oyunun geliştirici stüdyosu 11 Bit Studios, oyunla ilgili en çok merak edilen detayı açıkladı.

Steam’de 15,99 dolardan satılan Quantic Dream’in interaktif macera oyunu Beyond: Two Souls Epic Games’te 70 liraya düştü.

2023’ün Kasım ayında Hades’in mobile geleceğini sizlere duyurmuştuk. Aslında Hades’i 2024’ün başlarında mobil de görmeyi bekliyorduk, ancak olmadı. Şimdi ise Netflix açıkladı; 19 Mart’ta Hades mobile geliyor.

PUBG, 2023 yılında 3,2 milyon hileciyi banladığını açıkladı.

Epic Games 2024 bahar indirimi tarihi netleşti.

Todd Howard, Fallout dizisi ile Fallout 5 benzerlik göstermesin diye dizi yapım ekibine Fallout 5 hikayesi hakkında bazı gizli detaylar verildiğini açıkladı.

Sosyal medyada bu hafta gündem olan bir gönderi, CS2 gölge açma düşük ayarlarda nasıl yapılır sorusunun cevabını da ortaya koydu.

Steam, 35 milyon 380 bini aşan eş zamanlı kullanıcı sayısını aşarak; tüm zamanların en yüksek anlık kullanıcı sayısına ulaştı ve kendi eş zamanlı kullanıcı rekorunu kırdı.

Yapımcı şirket Spiders’in seri oyunlarından biri olan Greedfall 2 için artık geriye sayım başladı heyecanla beklenen serini ikinci oyunu için gözler yapımcı şirkette; Greedfall 2’nin fragmanı yayımlandı.

Bulmaca oyunu Crazy Machines 3, Steam’de yüzde 90 indirimle 0,69 dolara düştü.

Astro Duel 2 oyunu 7 Mart tarihinden itibaren Epic Games’ten ücretsiz olarak indirilmeye başlandı. 7 – 14 Mart tarihleri arasında ücretsiz erişime açılacak oyun, platform kullanıcıları tarafından indirildikten sonra istenildiği zaman ücretsiz bir şekilde oynanabilecek;

Simülasyon oyunu Death and Taxes, Steam’de yüzde 80 indirimle 1,49 dolara düştü.

PC versiyonu için geri sayıma geçilen; PS5’te rekor kıran, aksiyon rol yapma oyunu Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri belli oldu.

Fallout 4, Microsoft Store’da indirimle birlikte 35,88 TL’ye düştü.

MMO tabanlı, heyecanla beklenen oyun Dune: Awakening oynanış görüntüleri ve fragmanı yayınlandı.

Steam de 30 dolardan satılan, co-op shooter oyunu Deep Rock Galactic; Microsoft Store’da 16,50 TL’ye düştü.

ConcernedApe, yapımın ilerleyen dönemlerde yeniden güncelleme alıp almayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Stardew Valley güncelleme almaya devam edecek mi; işte detaylar…

Sergio Agüero’nun takımı KRÜ Esports, CS2 sahnesine giriş yaptı.

2020 yılında piyasaya sürülen sevilen taktiksel nişancı oyunu olan Valorant yeni güncellemesi yayınlandı.

VCT 2024: Masters Madrid kupası kamuoyu ile paylaşıldı.

Japon menşeli video oyun şirketi Capcom Mart ayında iki dijital etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinliklerde bazı oyunlara gelecek güncellemeler hakkında bilgi verirken bazı yeni oyunların da çıkışını duyuracak.

HLTV için geçtiğimiz yıl getirilen erişim engeli kaldırıldı.

Oppo, Xiaomi, Vivo gibi markaların telefonlarını aktüel ürünler kataloğuna ekleyen ŞOK Market PS5 de satıyor. Peki Şok’ta PlayStation 5 fiyatı ne kadar?

Hırsızlık simülasyon oyunu Thief Simulator, Steam’de yüzde 90 indirimle 1,04 dolara düştü.

Helldivers 2 geliştiricisi Arrowhead Game Studios satılıyor mu; işte ayrıntılar…

Ghost of Tsushima Director’s Cut, 16 Mayıs’ta PC’ye geliyor.

Epic Games’in geliştiricisi ve yayıncısı olduğu popüler oyun Fortnite yeni güncellemesi yayınlandı.

ESL Dünya Sıralaması güncellendi. Temsilcimiz Eternal Fire, 2 sıra gerileyerek 16. sıraya yerleşti.

Geçtiğimiz gün duyurulan yeni aksiyon oyunu Thorgal yakın zamanda bizlerle beraber olacak, aksiyon ve fantastik türünde olacak yeni oyun bizlere ne sunacak ve konusunu ne?

Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy’e gösterilen büyük ilginin karşılığı olarak yaz döneminde ücretsiz bir güncelleme yayınlayacağını açıkladı.

Hollywood kulis bilgileri ile ünlü olan Daniel Richtman’ın aktardığına göre Disney Johnny Deep’i Karayip Korsanları’nda görmek istiyor.

Ghost of Tsushima Director’s Cut’ın PC’ye gelecek olması PS oyuncularının tepkisine neden oldu.

7’den 70’e her insanı eğlendiren ve keyifli bir maceraya sürükleyen Garfield, Chris Pratt ve Samuel L. Jackson’in başrolü ile yeni filmi ile geliyor.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Microsoft Store’da indirimle birlikte 50 TL’ye düştü.

Avatar: The Last Airbender 2. sezon gelecek mi; işte detaylar…

Oyun haberleri 12 Mart 2024 içeriğimize bir indirim haberiyle daha son verelim; EA’in 17 oyunlu Command & Conquer The Ultimate Collection paketi Steam’de indirimle birlikte 9,88 dolardan satılıyor.