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Film ve Dizi

Yeni Garfield Filminden Fragman Geldi!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
4 Mart 2024
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Yeni Garfield

7’den 70’e her insanı eğlendiren ve keyifli bir maceraya sürükleyen Garfield, Chris Pratt ve Samuel L. Jackson’in başrolü ile yeni filmi ile geliyor.

Sevilen animasyon karakterlerinin başında gelen Garfield, yeni filmi için gün saymaya başladı. Pandemiden sonra animasyon filmleri de artık beyaz perde de kendisini göstermeye başladı. Özlenen karakter Garfield’da usta başroller ile yeniden geliyor.

“The Garfield Movie” için yeni fragman yayınlandı. İngilizce versiyonu Chris Pratt tarafından seslendirilecek film, Garfield’ın terk edilmiş bir yavru kediyken evcil hayvan olarak rahat bir hayata alışmasını ele alacak. Ancak Samuel L. Jackson tarafından seslendirilen ve uzun süredir kayıp olan babasıyla bir araya gelme hikayesini konu alacak.

Samuel L. Jackson uzun zamandır seslendirme üzerine çalışmalar yapıyor. Chris Pratt ise bu işte yeni olmasına rağmen zorlu birkaç yapımdan sonra Garfield ile beraber bu işte de uzman olacağa benziyor. Garfield’ın yeni filmi, 24 Mayıs 2024 tarihinde vizyona girecek.

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