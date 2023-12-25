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Amazon, 2024 Yılında Çıkacak Yapımları Yayınladı!

Günümüzün en büyük dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Amazon Prime Video, 2024 yılında vizyona girecek dizi ve filmlerinin tarihini açıkladı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en büyük dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Amazon Prime Video, 2024 yılında vizyona girecek dizi ve filmlerinin tarihini açıkladı.

Son yıllarda yaptığı özgün ve kaliteli içeriklerle zirve yarışına dahil olan Prime Video, 2024 yılında vizyona girecek yayınları açıkladı. Disney+ ve Netflix’in yanında çıkardığı içeriklerle dikkat çeken platform, 2024 yılında takipçilerini büyük bir bekleyişe soktu.

2024’te Prime Video’da izleyicilerle buluşacak yapımların başında elbette The Boys geliyor. Prime Video’nun en başarılı dizisi olan The Boys, önümüzdeki yıl 4. sezonu ile ekranlara dönecek. 2024’te yeni bölümleri yayınlanacak bir diğer popüler dizi de Invincible olacak. İlk kısmı kısa süre önce yayınlanan Invincible 2. sezon, 2024’te yayınlanacak yeni bölümleriyle tamamlanacak.

Çekimleri yakın zamanda tamamlanan ve Westworld dizisininden tanıdığımız Jonathan Nolan’ın yeni dizisi Fallout’da 12 Nisan tarihinde Amazon Prime Video’da yayın hayatına başlayacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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