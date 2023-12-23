Çağatay Ulusoy’un Yeni Dizisi “Kübra” Yakında Geliyor!

Başrolünde ülkemizin sevilen aktörlerinden Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Kübra dizi, 18 Ocak tarihinde Netflix’te yayına başlayacak.

Netflix ülkemizdeki yatırımları artırmaya devam ediyor. Özellikle 2024 yılıyla beraber Netflix içerisinde birçok yerli yapımı görmeyi bekliyoruz. Bu yapımlardan ilki Kübra olacak. Yağmur Taylan ve Durul Taylan imzalı yeni dizi şimdiden gözleri üzerine dikti.

Gökhan, İstanbul’un arka mahallelerinin birinde yaşayan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışan sıradan bir gençtir. Bu sıradan hayatı; üyesi olduğu sanal bir uygulamada, Kübra isimli hesaptan gelen bir mesajla değişmeye başlar: “Sen farklısın!”. Gökhan başta önemsemediği bu mesajın ne anlama geldiğini de, kendisine attığı mesajlarla ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar veren Kübra’nın kim olduğunu da zamanla anlar. Gökhan’ın bu gerçeği kabullenmesi onu zorlu bir yolculuğa çıkarmış olur. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır. Ve Gökhan kendini “karanlık ve aydınlığın savaşı” olarak gördüğü bir savaşın tarafı olarak bulacaktır.

Oyuncu kadrosunda Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Nazan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Kübra, 18 Ocak’ta Netflix’te ekranlara gelecek.

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