Amazon Prime, 630 TL Değerindeki Oyunları Ücretsiz Yapıyor!

Günümüzün en büyük şirketlerinden olan Amazon, Prime Gaming kapsamında Eylül ayında toplam değeri 630 TL olan 8 oyunu ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunacak.

Amazon, diğer platformlara oranla odlukça makul bir fiyatla kullanıcılarına hizmet sağlıyor. Amazon Prime Gaming 7.90 TL gibi çok ucuz bir fiyata hizmet verirken, birçok sürprizi de beraberinde getiriyor. Özellikle kullanıcılarına ücretsiz oyunlar ve oyun içi ganimetler sunan Prime Gaming, Eylül ayında da adından sıklıkla söz ettireceğe benziyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Eylül ayı ücretsiz oyunlar listesinde oyunseverler oldukça heyecanlandı. Özellikle 630 TL değerindeki oyunların hayranları Eylül ayını iple çekiyor. Eylül ayı kapsamında ücretsiz oyunun yanı sıra birçok oyun için ganimette kullanıcıları bekliyor olacak.

Amazon Prime Gaming Eylül Ayı Ücretsiz Oyunları şu şekilde;

Assassin’s Creed Origins: 269 TL

Football Manager 2022: 199,60 TL

Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition: 59 TL

The Dig: 11,50 TL

Defend the Rook: 29 TL

We. The Revolution: 8 TL

Castle on the Coast: 38,50 TL

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition: 14,80 TL

Amazon Prime sistemi kullanıcılarına oyunların yanı sıra, ücretsiz kargo ve Prime Video gibi hizmetlerini de sunuyor. Hem uygun fiyatlı olması hem de birçok avantaj sağlamsı, Amazon Prime’ı çekici hale getiriyor.

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