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Büyük Oyun Fuarı GİST, Türkiye’ye Geri Dönüyor!

Uzun zamandır beklenen Gaming İstanbul 2022 fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda kapılarını açıyor. Fuar kapsamında birçok etkinlik ve özel aktiviteler, katılımcıları bekliyor olacak.

İbrahim Özbek

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gaming istanbul 2022

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Uzun zamandır beklenen Gaming İstanbul 2022 fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda kapılarını açıyor. Fuar kapsamında birçok etkinlik ve özel aktiviteler, katılımcıları bekliyor olacak.

Geçtiğimiz büyük bir ilgi ile karşılaşan ve 2019 yılında elde ettiği katılımcı sayısıyla büyük bir etkinlik haline gelen Gaming İstanbul, bu yıl yeniden düzenleniyor. Etkinlik kapsamında unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Oyun dünyasının merakla beklediği Gaming İstanbul 2022, toplamda üç gün sürecek. Fuar kapsamında oyunseverleri PC / konsol / mobil oyunlar, e-spor turnuvaları, yeni oyunların ilk gösterimleri, ünlü yayıncılar ve takipçi buluşmaları, donanım markalarının en yeni ürünleri, cosplay yarışması ve birçok etkinlik bekliyor olacak.

gaming istanbul 2022

Gaming İstanbul 2022 fuarı, 16 Eylül – 18 Eylül tarihleri arasında Prof. Dr. Kadir Toptaş Gösteri ve Sanat Merkezi‘nde gerçekleşecek. Fuarda birçok içerik üreticisi yerini alacak ve hayranları ile beraber vakit geçirecek. Bu isimlerin başında, Pelin “PqueeN” Baynazoğlu, Tuna “Pintipanda” Akşen, Can Sungur yer alıyor.

Gaming İstanbul 2022 fuarında katılımcılar alışveriş alanı, FRP etkinlik alanı, cosplay alanı, retro oyun alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanına da gezmeye fırsat bulacak. Fuarı açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirecek. Konuşmanın ardından, el yapımı yüzlerce ürün kullanıcıların beğenisine sunulacak. Gaming İstanbul 2022 fuarında yerli birçok oyun ve ekipmanın tanıtılması da bekleniyor.

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