Amazon Prime En İyi Diziler – Haziran Top 10

Amazon Prime’ın en iyi dizileri gerçekten sektöre sağlam girişleriyle biliniyor. Son derece aksiyonu ve sürükleyiciliğiyle akış hizmetine giren diziler, izleyiciler tarafından da iyi yorumlarla karşılanıyor. Ülkemizde gittikçe popülerleşen Amazon Prime’ın bu ayki en iyi 10 dizisini sizler için listeledik.

Amazon Prime En İyi Filmler Bir de filmlere göz atmak isteyenlere… Hemen Oku

Citadel

Sekiz yıl önce, bağımsız bir küresel casus teşkilatı olan Citadel, yeni bir sendika olan Manticore tarafından yok edildi. Hafızaları silinen seçkin ajanlar Mason Kane ve Nadia Sinh canlarını zar zor kurtardılar. Sekiz yıl sonra, Mason’ın eski meslektaşı Bernard Orlick, Manticore’un yeni bir dünya düzeni kurmasını engellemek için ondan yardım ister.

The Gryphon

Başka bir dünyadan karanlık bir güç olan Grifon, Mark ve sevdiği her şey için bir tehdittir. Mark, ağır aile mirasını kabul etmeli ve dünyamızı Grifon’un pençelerinden kurtarmak için savaşa girmelidir.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

Göreceli bir barış döneminden başlayarak, kötülüğün Orta Dünya’da yeniden ortaya çıkmasıyla yüzleşen bir grup karakteri takip ediyoruz. Dumanlı Dağlar’ın en karanlık derinliklerinden, Lindon’un görkemli ormanlarına, nefes kesici Númenor ada krallığına ve haritanın en uzak köşelerine kadar, bu krallıklar ve karakterler, gittiklerinden çok sonra bile yaşayan miraslar yaratacaklar.

Reacher

Emekli polis memuru Jack Reacher, işlemediği bir cinayetten tutuklanır. Kendisini bir anda, kirli polisler, karanlık işadamları ve entrikacı politikacılarla dolu ölümcül bir komplonun ortasında bulan Jack, gerçekleri ortaya çıkarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Deadloch

Deadloch’un uykulu sahil mezrasında yerel bir adamın cinayetini çözmek için birbirinden çok farklı iki kadın dedektif bir araya getirilir.

The Marvelous Mrs. Maisel

The Marvelous Mrs. Maisel 1960’lı yıllarda, New York City’de geçiyor. Şehrin lüks semtlerinden birinde eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Miriam “Midge” Maisel hayatta istediği her şeye sahiptir. Ancak bir gün tesadüf eseri, hiç bilmediği bir yeteneğe sahip olduğunu keşfeder ve bu gelişme hayatını derinden sarsar.

The Summer I Turned Pretty

Belly ve ailesi her yaz Cousins’deki Fishers sahil evine giderler. Her yaz aynıdır… ta ki Belly on altı yaşına gelene kadar. İlişkiler sınanacak, acı gerçekler ortaya çıkacak ve Belly sonsuza dek değişecek. İlk aşkın, ilk kalp kırıklığının ve büyümenin olduğu bir yaz – onun güzelleştiği yaz.

Tom Clancy’den Jack Ryan

Gelecek vaat eden CIA analisti Jack Ryan, kendisini tehlikeli bir kumarın merkezine sokan bir terörist iletişim modelini ortaya çıkardıktan sonra tehlikeli bir saha görevine atılır.

The Good Doctor

Savant sendromlu genç bir cerrah, prestijli bir hastanenin cerrahi birimine alınır ve şu soru ortaya çıkar: İnsanlarla ilişki kurma yeteneğine sahip olmayan bir kişi gerçekten hayatları kurtarabilir mi?

The Boys

Gayri resmi olarak “The Boys” olarak bilinen bir grup kanunsuz, yalnızca mavi yakalı cesareti ve kirli dövüşme isteğiyle yozlaşmış süper kahramanları alt etmek için yola çıkar.