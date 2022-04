Amazon Prime Gaming 220 TL Değerindeki Oyunları Ücretsiz Yaptı!

Günümüzün dev şirketlerinden Amazon, Prime Gaming servisi ile beraber birçok oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Bu kapsamda Amazon Prime Gaming, Nisan ayı için ücretsiz oyunlarını açıkladı.

Amazon Prime Gaming, kullanıcılara hem oyunlarda hem de oyun içi satın almalarda birçok avantaj sağlamaya devam ediyor. Dijital içerik platformu, her ay düzenli olarak kullanıcılara birçok ücretsiz oyun desteği sağlıyor.

En son Twitch’i de bünyesine katan Amazon Prime Gaming, kullanım alanını iyice genişletmeyi başardı. Geçtiğimiz zamanlara göre bu ay biraz daha az oyun sunan Amazon Prime Gaming, kaliteli oyunları oyuncularına ücretsiz yaptı.

Amazon Prime Gaming Nisan oyunları şu şekilde;

The Elder Scrolls 4: Oblivion – Game of the Year Edition Deluxe

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge

Nanotale – Typing Chronicles

Guild of Ascension

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Galaxy of Pen and Paper

House of 1000 Doors: Family Secrets

The Elder Scrolls 4: Oblivion – GOTY Deluxe bildiğiniz üzere Bethesda bünyesinde bir yapım. Serinin sevilenleri arasında yer alan Oblivion’ı ücretsiz olarak hesabınıza ekleyip şans verebilirsiniz. Öte yandan Plants vs Zombies: Battle for Neighborville’da Eletcronic Arts tarafından 2019’da yayınlanmıştı.

Tiny Tina’s Wonderlands, PlayStation Oyuncularına Tanıtıldı