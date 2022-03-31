Tiny Tina’s Wonderlands, PlayStation Oyuncularına Tanıtıldı

Uzun zamandır beklenen Tiny Tina’s Wonderlands, 2K ve Gearbix Software şirketleri tarafından PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyuncuları için duyuruldu.

PlayStation oyuncularının uzun zamandır beklediği Tiny Tina’s Wonderlands, bizlere oyun kurallarının tamamen ortadan kalktığı ancak bazı yerlerde geçerli olduğu bir dünya da Fatemaker’ın destansı yolcuğunu anlatıyor.

Oyunun içerisinde birden çok sınıflı kahraman yaratıp, onu istediği gibi değiştirecek ve baş düşman Dragon Lord’u durdurmak için ateş edecek ve zorlu bir yolculuğa çıkan Tiny Tina’nın kendisi tarafından hayata geçiriliyor.

Gearbox, kendilerinin kuruluş günlerinden bu yana her zaman fantezi temelli bir video oyun yapmak istediklerini dile getirdi. Bu hayal doğrultusunda uzun çalışmaların ardından oyun ekibi, Tiny Tina’s Wonderlands oyununu piyasaya sürdü. Böylece oyunseverler yeni bir oyuna kavuşurken, şirket de kurduğu hayali gerçekleştirmiş oldu.

Tiny Tina’s Wonderlands, hem RP hem de Looter Shooter oyunseverlerin isteği karşılayacak derecede bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. İçerisindeki oyun grafiklerinin yanı sıra bir dizi yeni özellikte oyunseverleri bekliyor.

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