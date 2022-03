PUBG Benzeri Battle Royale Oyunları 2022

Tüm dünyada rekabete ve çok oyunculu bir mücadeleye kucak açan PUBG, turnuvalarda bile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Biz de bu yazımızda fazlasıyla oyuncusu olan PUBG’ye benzer en iyi battle royale oyunlarını sizler için derledik.

Call of Duty: Mobile

Oyun, iyi miktarda içerikle türünün en cilalı oyunlarından biridir. Oyun, 100 oyunculu battle royale modu da dahil olmak üzere çeşitli PvP modlarına sahiptir. Buna ek olarak, oyunda bir ton silah, özelleştirme ve siz onu öğütürken kilidini açıp birlikte oynayabileceğiniz diğer karakterler var. Dürüst olmak gerekirse, PUBG Mobile ve Fortnite ile mobildeki en iyi battle royale oyunları arasında yer alıyor ve geliştiriciler gerçekten kötü olmadıkça, bir süre yerini koruyacak.

Fortnite

Fortnite tartışmalı bir lansman yaptı. Ancak en iyi ve en popüler battle royale oyunlarından biridir. Oyun, diğerleri gibi 100 oyunculu bir battle royale içerir. Uçaktan bir adaya düşüyorsunuz, silahlarınızı kuruyorsunuz, silahları buluyorsunuz ve diğer oyuncuları öldürüyorsunuz. Ek olarak Fortnite, tüm görünümlerinizi yanınızda getirebilmeniz için verilerinizi konsol ve PC sürümleri arasında senkronize etmenize olanak tanır.

Creative Destruction

Oyun, değişen manzaralara sahip büyük bir harita ve 100 kişilik maçlar içeriyor. Oyunda bir şeyler üretebilir ve yok edebilirsiniz. Ek olarak, üçüncü veya birinci şahıs bakış açısıyla oynayabilirsiniz. Bunun gerçekten eğlenceli olduğunu düşünüyoruz.

Garena Free Fire Max

Garena Free Fire Max sadece 2021’de piyasaya sürüldü ve şimdiden mobil cihazlarda en popüler battle royale oyunlarından biri. Her zamanki battle royale özelliklerine sahiptir. Diğer 49 oyuncuyla birlikte paraşütle atlarsınız ve kazanan ayakta kalan son kişidir. Diğer insanlara karşı kendinizi hayatta tutmak için silah ve malzeme bulduğunuz oyunlar sadece yaklaşık on dakika sürer.

Guns Royale

Guns Royale, saf mekanik açısından oldukça standart bir battle royale oyunudur. Küçülen bir oyun bölgesinde bir grup oyuncuyla tüm çatışmalar için büyük bir serbestliğe düşüyorsunuz. Bununla birlikte, oyun birinci şahıs perspektifinden dörtte üç izometrik stil görünümüne geçer. Bu size rakiplerinizi etrafınızda, hatta köşelerin arkasında bile görme yeteneği verir, bu nedenle oyun dinamiği çok farklıdır. Ek olarak oyun, diğer bazı oyun özellikleriyle birlikte daha da benzersiz bir deneyim için AR öğelerine sahiptir.

Pixel’s Unknown Battle Ground

Bu oyun, açıkçası PUBG’nin bir klonudur. Piksel tarzı grafikler kullanır, ancak mekanik ve kontrollerin çoğu, diğer nişancı savaş oyunlarıyla aynıdır. İçeri girersin, bir şeyler bulursun, diğer oyuncuları öldürürsün ve en uzun süre hayatta kalmaya çalışırsın. Bu aynı zamanda oyun içi sohbet, otomatik çekim, düşük seviye telefonlar için daha düşük grafik ayarları içerir.

Rules of Survival

Rules of Survival, başka bir PUBG klonudur. PUBG Mobile duyurulduktan sonra, ancak onun çıkış tarihinden önce çıktı. Bir uçaktan iniyorsunuz, bir şeyler buluyorsunuz ve normlara göre insanları öldürüyorsunuz. Bunun bazı ek silahları, araçları ve 120 oyuncuyla maçları vardır. Diğer oyunlarda da olduğu gibi kararlılık ve gecikme sorunları var.

PUBG: New State

PUBG: New State, PUBG Mobile’ın devamı niteliğindedir. Daha hızlı, daha yoğun bir oyun, yeni mekanikler, daha iyi grafikler ve daha fazlasını sunar. Oyun, önceki oyundan çok daha küçük bir bölgeye düşen 64 oyuncuya sahip. Orada, sonuna kadar hayatta kalmanıza yardımcı olacak silahlar ve malzemeler bulacaksınız. Kağıt üzerinde orijinal PUBG’den daha iyidir.

Ring of Elysium

Bu oyunu benzersiz kılan şey, RoE’nin Battle Royale’ı çok farklı şekilde ele almasıdır. Yeni başlayanlar için, başlangıç ​​noktanızı seçebilir ve o oyun alanını eşitlemek için diğerlerinin nereye düştüğünü öğrenebilir ve BR oyunlarının en zorlu yönlerini, yani harita döndürmelerini ortadan kaldırabilirsiniz.

Cuisine Royale

PUBG’nin eğlenceli unsurlarından ilham alan Cuisine, bu konsepti geliştirmeyi seçti. İkinci Dünya Savaşı döneminden silahlar, araçlar ve konumlar içeren bu oyundaki savaşçılar, inciklerini yüksek hızlı bir mermi ile doldurulmaktan korumak için zırh veya daha doğrusu mutfak eşyaları giyerler. Sonuç olarak, eğer ciddi bir komedi arıyorsanız bu oyun denenmeyi hak ediyor.

H1Z1: King of the Kill

Bu oyun, BR türünün atalarından biridir. H1Z1: King of the Kill, muhtemelen Brandon Greene PUBG üzerinde çalışmaya başlamadan çok önce Battle Royale’in zirvesiydi. Bu oyunun daha iyi sıralanmamasının nedeni, geliştiricilerin iletişim eksikliği ve yaptıkları bazı kötü seçimler nedeniyle oyuncu tabanının neredeyse %92’sinin (hatta daha fazlasının) oyunu tamamen terk etmesidir.

Dying Light: Bad Blood

Dying Light’ın parkur ve zombilerin özel karışımı, 2015’te çıktığında oldukça şaşırtıcı bir oyun olmuştu ve üç yıl sonra bile binlerce insanın hala Techland’in kreasyonunu oynadığı ortaya çıktı. Oyunda 12 oyuncu içeri girer, yakın dövüş silahlarını alır, helikopteri çağırmak için yeterli miktarda kan örneği toplamaya çalışır ve ardından, tehlikeyi atlatmak için söz konusu helikopterdeki tek koltuğu kapar. Teknik olarak, diğer battle royale oyunlarının aksine, ayakta kalan son kişi olmanıza gerek yoktur.

The Culling

Gökyüzünde kaçırılmayacak bir skorbord her yenilgiyi ve zaferi kaydederken 16 oyuncunun birbirini vurduğu ve patlattığı bir orman biyomunda geçen bu oyun, adı dışında her şeyiyle Açlık Oyunları gibi. Kanlı dövüş, hantal ama katartik ve geliştirici Xaviant’ın işçiliğe ve yakın dövüş silahlarına öncelik vermesi, Battlegrounds’ın uzun menzilli çatışmalarından yeni bir değişiklik yapıyor. Aynı zamanda, her maçın baş döndürücü yoğunluğundan komik bir şekilde kurtulmanın yanı sıra görsel ve tematik olarak renkli bir oyundur.

Rust

Rust yüzlerce insanın, genellikle doğum günü takımlarından başka bir şey giymeden etrafta dolaşıp birbirlerini taşlarla savurduğu oyundur. Rust’ın tüm amacının, kaynakları araştırırken ve herhangi bir rekabeti savuştururken zorlu bir ortamda hayatta kalmak olduğu göz önüne alındığında, bir noktada birisinin oyun için resmi olmayan bir Battle Royale sunucusu kurması kaçınılmazdı.

Minecraft: The Hunger Games

PUBG (veya aslında Battle Royale türü) daha çıkmadan önce, Minecraft yıllardır Last Man Standing ölüm maçlarına ev sahipliği yapıyordu. Bugün hala Minecraft PC’de seçebileceğiniz düzinelerce Battle Royale tarzı sunucu var ancak Mojang’ın gişe rekorları kıran oyununda geçen en dengeli ve rekabetçi turlar için Mineplex gibi büyük, popüler topluluklara bağlı kalmak isteyeceksiniz.

Realm Royale

PUBG’de yere düştüğünüzde sadece pisliği karıştırmakla kalmayıp bunun yerine bir tavuğa dönüştüğünüzü hayal edin. Realm Royale’da tam olarak böyle oluyor. Tüylü formunuzda yeterince uzun süre hayatta kalırsanız aslında doğrudan oyuna geri dönersiniz. Bu aslında PUBG gibi benzeri oyunlar listesindeki daha benzersiz oyunlardan biridir. Çünkü her biri kendi özel yetenekleriyle gelen karakter sınıflarını kullanan; tek battle royale oyunlarından biridir.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys, tamamen benzersiz bir şey yaratmak için; battle royale türünden ve hit Japon oyun programı Takeshi’s Castle’dan öğeler alıyor. 60 yarışmacıyı bir araya getiren oyunda her oyuncu, bitiş çizgisine ulaşmak için; diğer jöle fasulyelerini çılgın bir çizgide yenmek zorundadır, ancak sonunda galip gelmek için; her turda yalnızca en yüksek sayıda oyuncu ilerleyebilir.

Spellbreak

Spellbreak, oyunculara her biri kendi beceri ve yeteneklerine sahip altı savaş büyücüsü sınıfı sunar. Bir sınıf seçmek de sizi sadece bir dizi yetenekle sınırlamaz; Büyü kombinasyonları oluşturmak için farklı sihirli eldivenler kullanabilirsiniz. Pyromancer büyülerini Tempest ile karıştırmak size ateşli kasırgalar verirken; bir Conduit ve Toxicologist melezi elektrikli gaz bulutları oluşturabilir.

Zombsroyale.io

Zombs.io ve Surviv.io’dan çok sayıda mekanik ödünç aldığından; en iyi boşta oyunlardan veya çevrimiçi oyunlardan bazılarını oynadıysanız, muhtemelen ZombsRoyale.io’ya aşina olacaksınız. Bu, internet bağlantısı olan hemen hemen her şeyde oynayabileceğiniz; oynaması ücretsiz, tarayıcı tabanlı bir battle royale oyunudur ve BR türünün gerçekten ne kadar çok yönlü olduğunu göstermekte harikadır.

Super Animal Royale

Super Animal Royale, 64 oyuncunun ölümüne savaştığı yukarıdan aşağıya bir 2D battle royale oyunudur. Bu sevimli hayvanlar masum ve tatlı görünebilir, ancak bir dizi silah kullanma yeteneğine sahiptirler. Savaşlar terk edilmiş bir safari parkında geçiyor, ancak bu silahların nereden geldiğini açıklamıyor.