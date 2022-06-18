Amazon Prime Gaming 30 Oyunu Ücretsiz Yapıyor!

Amazon Prime Gaming, Temmuz ayında muhteşem bir kampanya ile girmeye hazırlanıyor. Özellikle oyunculara yönelik yaptığı kampanyalar ile bilinen Prime Gaming, Temmuz ayı boyunca toplamda 2.300 TL değerindeki 30 oyunu ücretsiz yapıyor.
Aylık aboneliği 7.90 TL olan Prime Gaming, tüm oyunseverlere özel kampanyalar yapıyor. Bu kampanyalardan bazıları da ücretsiz oyunlar oluyor. Özellikle yaz aylarına girerken Prime Gaming büyük bir kampanya hazırlığı içinde bulunuyor. Bu ay tam 30 oyunu evet yanlış duymadığınız 30 oyunu ücretsiz yapıyor. 2.300 TL değerindeki oyunlar içerisinde dünya çağında ün yapmış oyunlarda bulunuyor.
Prime Gaming bu ay vereceği 30 oyunu bir anda ücretsiz yapmayacak. 30 oyun kademeli olarak hafta hafta paylaşacak. Yani ilk girişte bütün oyunlarını kütüphanenize ekleyemeyeceksiniz. Bu kampanya 21 Haziran ile 13 Temmuz arasında aktif olacak.
Amazon Prime Gaming Temmuz ayı ücretsiz oyunlar şu şekilde;
|Oyun Adı
|Fiyatı
|Mass Effect Legendary Edition
|599 TL
|GRID Legends
|599 TL
|Need for Speed Heat
|499 TL
|Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy
|18.50 TL
|Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast
|18.50 TL
|Star Wars Republic Commando
|18.50 TL
|10 Second Ninja X
|18 TL
|8Doors: Arum’s Afterlife Adventure
|32 TL
|Addling Adventures
|Bang Bang Racing
|18 TL
|Clouds & Sheep 2
|18 TL
|Death Squared
|25 TL
|Fatal Fury Special
|35.39 TL
|Giana Sisters: Twisted Dreams
|24 TL
|Gone Viral
|32 TL
|HUE
|24 TL
|Manual Samuel
|18 TL
|Metal Slug 2
|13 TL
|Metal Unit
|25 TL
|Pumped BMX Pro
|25 TL
|Puzzle of the Year 10 Pack
|14.99 Dolar
|Rain World
|31 TL
|Road Trip 3 Pack
|19.50 TL
|Samurai Shodown II
|35.39 TL
|Serial Cleaner
|24 TL
|The Crow’s Eye
|18.50 TL
|The Darkside Detective
|21 TL
|The King of Fighters 2000
|34.45 TL
|The King of Fighters 2002
|24 TL
|The Metronomicon: Slay the Dance Floor
|31 TL
Ayrıca Amazon Prime Gaming içerisinde Temmuz ayı boyunca birçok oyun için özel ganimetler yer alacak. Prime Gaming, bu ay oyunseverleri mutlu edeceğe benziyor.
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