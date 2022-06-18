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Amazon Prime Gaming 30 Oyunu Ücretsiz Yapıyor!

Prime Gaming, Temmuz ayı boyunca toplamda 2.300 TL değerindeki 30 oyunu ücretsiz yapıyor.

İbrahim Özbek

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amazon prime gaming

Amazon Prime Gaming, Temmuz ayında muhteşem bir kampanya ile girmeye hazırlanıyor. Özellikle oyunculara yönelik yaptığı kampanyalar ile bilinen Prime Gaming, Temmuz ayı boyunca toplamda 2.300 TL değerindeki 30 oyunu ücretsiz yapıyor.

Aylık aboneliği 7.90 TL olan Prime Gaming, tüm oyunseverlere özel kampanyalar yapıyor. Bu kampanyalardan bazıları da ücretsiz oyunlar oluyor. Özellikle yaz aylarına girerken Prime Gaming büyük bir kampanya hazırlığı içinde bulunuyor. Bu ay tam 30 oyunu evet yanlış duymadığınız 30 oyunu ücretsiz yapıyor. 2.300 TL değerindeki oyunlar içerisinde dünya çağında ün yapmış oyunlarda bulunuyor.

Prime Gaming bu ay vereceği 30 oyunu bir anda ücretsiz yapmayacak. 30 oyun kademeli olarak hafta hafta paylaşacak. Yani ilk girişte bütün oyunlarını kütüphanenize ekleyemeyeceksiniz. Bu kampanya 21 Haziran ile 13 Temmuz arasında aktif olacak.

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Amazon Prime Gaming Temmuz ayı ücretsiz oyunlar şu şekilde;


Oyun AdıFiyatı
Mass Effect Legendary Edition599 TL
GRID Legends599 TL
Need for Speed Heat499 TL
Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy 18.50 TL
Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast 18.50 TL
Star Wars Republic Commando18.50 TL
10 Second Ninja X18 TL
8Doors: Arum’s Afterlife Adventure32 TL
Addling Adventures
Bang Bang Racing18 TL
Clouds & Sheep 218 TL
Death Squared25 TL
Fatal Fury Special35.39 TL
Giana Sisters: Twisted Dreams24 TL
Gone Viral32 TL
HUE 24 TL
Manual Samuel 18 TL
Metal Slug 213 TL
Metal Unit25 TL
Pumped BMX Pro 25 TL
Puzzle of the Year 10 Pack14.99 Dolar
Rain World 31 TL
Road Trip 3 Pack 19.50 TL
Samurai Shodown II35.39 TL
Serial Cleaner 24 TL
The Crow’s Eye 18.50 TL
The Darkside Detective 21 TL
The King of Fighters 2000 34.45 TL
The King of Fighters 200224 TL
The Metronomicon: Slay the Dance Floor31 TL

Ayrıca Amazon Prime Gaming içerisinde Temmuz ayı boyunca birçok oyun için özel ganimetler yer alacak. Prime Gaming, bu ay oyunseverleri mutlu edeceğe benziyor.

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