Amazon Prime Gaming 30 Oyunu Ücretsiz Yapıyor!

Amazon Prime Gaming, Temmuz ayında muhteşem bir kampanya ile girmeye hazırlanıyor. Özellikle oyunculara yönelik yaptığı kampanyalar ile bilinen Prime Gaming, Temmuz ayı boyunca toplamda 2.300 TL değerindeki 30 oyunu ücretsiz yapıyor.

Aylık aboneliği 7.90 TL olan Prime Gaming, tüm oyunseverlere özel kampanyalar yapıyor. Bu kampanyalardan bazıları da ücretsiz oyunlar oluyor. Özellikle yaz aylarına girerken Prime Gaming büyük bir kampanya hazırlığı içinde bulunuyor. Bu ay tam 30 oyunu evet yanlış duymadığınız 30 oyunu ücretsiz yapıyor. 2.300 TL değerindeki oyunlar içerisinde dünya çağında ün yapmış oyunlarda bulunuyor.

Prime Gaming bu ay vereceği 30 oyunu bir anda ücretsiz yapmayacak. 30 oyun kademeli olarak hafta hafta paylaşacak. Yani ilk girişte bütün oyunlarını kütüphanenize ekleyemeyeceksiniz. Bu kampanya 21 Haziran ile 13 Temmuz arasında aktif olacak.

Amazon Prime Gaming Temmuz ayı ücretsiz oyunlar şu şekilde;





Oyun Adı Fiyatı Mass Effect Legendary Edition 599 TL GRID Legends 599 TL Need for Speed Heat 499 TL Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy 18.50 TL Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast 18.50 TL Star Wars Republic Commando 18.50 TL 10 Second Ninja X 18 TL 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure 32 TL Addling Adventures Bang Bang Racing 18 TL Clouds & Sheep 2 18 TL Death Squared 25 TL Fatal Fury Special 35.39 TL Giana Sisters: Twisted Dreams 24 TL Gone Viral 32 TL HUE 24 TL Manual Samuel 18 TL Metal Slug 2 13 TL Metal Unit 25 TL Pumped BMX Pro 25 TL Puzzle of the Year 10 Pack 14.99 Dolar Rain World 31 TL Road Trip 3 Pack 19.50 TL Samurai Shodown II 35.39 TL Serial Cleaner 24 TL The Crow’s Eye 18.50 TL The Darkside Detective 21 TL The King of Fighters 2000 34.45 TL The King of Fighters 2002 24 TL The Metronomicon: Slay the Dance Floor 31 TL

Ayrıca Amazon Prime Gaming içerisinde Temmuz ayı boyunca birçok oyun için özel ganimetler yer alacak. Prime Gaming, bu ay oyunseverleri mutlu edeceğe benziyor.

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