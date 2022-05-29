Star Wars Jedi: Survivor 2023’te Çıkıyor!

Respawn Entertainment, bu yılın başlarında duyurduğu Jedi: Fallen Order’ın devamı olan Star Wars Jedi: Survivor’ın 2023’te çıkacağını açıkladı. Anaheim’daki Star Wars Celebration etkinliğinde açıklamalarda bulunan oyun yapımcısı şirket Jedi: Survivor’ın 2019’da piyasaya sürülen aksiyon-macera oyunu olan Star Wars: Fallen Order’ın doğrudan devamı olduğunu açıkladı. Oyunun kahramanı Cal Kestis’i (ve droid arkadaşı BD-1), İmparatorluk tarafından yönetilen galakside kalan son Jedi’lardan biri olarak karşımıza çıkacak.

Yapımcı şirket, Jedi: Survivor’ın savaş sistemini geliştireceğini söyledi. Bazı oyuncular Jedi: Fallen Order’ın savaş mekaniklerinin zayıf olduğunu belirterek bu yönde gelişmeler olacağını açıkladı. Jedi: Survivor’ın 2023’te çıkması planlanıyor, şirket oyunun geç çıkmasının sebebini şu şekilde açıkladı; Respawn şu anda onu en yeni nesil konsollar, özellikle Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için geliştiriyor, ancak PC’ler için de piyasaya sürülecek. Stüdyonun Xbox One ve PS4 gibi daha eski konsollar için piyasaya sürme planları yok gibi görünüyor. dedi

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