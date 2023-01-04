Amazon Prime Gaming, 600 TL Değerindeki Oyunları Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en popüler platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming yeni yılda kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Amazon Prime Gaming toplamda değeri 600 TL olan oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtacak.

Bu oyunlar arasında en dikkat çeken oyunlardan biriside The Evil Within oyunu oldu piyasa değeri 349,00 TL olan oyunu Prime Gaming tarafından ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Gelelim The Evil Within oyununun konusu nedir kısaca açıklayalım; Oyunun ana kahramanı Sebastian Castellanos. Cesur dedektiftir, bir olayın ardındaki gizemi çözmek isterken, saldırıya uğruyor ve gizemli bir gücün esiri oluyor ve macera başlar.

Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları

The Evil Within – 349 TL

Breathedge – 40 TL

Lawn Mowing Simulator – 108 TL

Beat Cop – 24 TL

Chicken Police Paint it RED! – 35 TL

Faraway 2: Jungle Escape – 54 TL

The Evil Within Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1

İşlemci: i7 veya dört artı çekirdekli işlemciye sahip eşdeğer işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 460 veya 1 GB VRAM kart

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1

İşlemci: i7 veya üstü

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 670 veya 4GBs of VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

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