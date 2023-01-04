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Amazon Prime Gaming, 600 TL Değerindeki Oyunları Ücretsiz Veriyor!

Amazon Prime Gaming toplamda değeri 600 TL olan oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtacak.

Mustafa

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Amazon Prime Gaming

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Günümüzün en popüler platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming yeni yılda kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Amazon Prime Gaming toplamda değeri 600 TL olan oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtacak.

Bu oyunlar arasında en dikkat çeken oyunlardan biriside The Evil Within oyunu oldu piyasa değeri 349,00 TL olan oyunu Prime Gaming tarafından ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Gelelim The Evil Within oyununun konusu nedir kısaca açıklayalım; Oyunun ana kahramanı Sebastian Castellanos. Cesur dedektiftir, bir olayın ardındaki gizemi çözmek isterken, saldırıya uğruyor ve gizemli bir gücün esiri oluyor ve macera başlar.

Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları

  • The Evil Within – 349 TL
  • Breathedge – 40 TL
  • Lawn Mowing Simulator – 108 TL
  • Beat Cop – 24 TL
  • Chicken Police Paint it RED! – 35 TL
  • Faraway 2: Jungle Escape – 54 TL

The Evil Within Sistem Gereksinimleri

The Evil Within

Minimum

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1
  • İşlemci: i7 veya dört artı çekirdekli işlemciye sahip eşdeğer işlemci
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: GTX 460 veya 1 GB VRAM kart
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1
  • İşlemci: i7 veya üstü
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 670 veya 4GBs of VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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