Amazon Prime Gaming ile 7 Oyun Ücretsiz Oluyor!

Günümüzün en büyük şirketlerinden Amazon özel hizmeti olan Prime Gaming, oyunseverlerin karşısına 7 ücretsiz oyun ile beraber çıkıyor.

Amazon, Eylül ayına bomba gibi bir giriş yaparak hem Prime Video’da hem de Prime Gaming’te kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Eylül ayı özelinde Prime Gaming kullanıcıları 7 adet oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. Bu ayın ücretsiz oyunlarında en dikkat çeken yapım ise Football Manager 2023 oldu.

Her ay çıkardığı ücretsiz oyunlar ile beraber oyunseverleri mutlu eden Prime Gaming, son zaman oyun içi paketlerindeki avantajlarda dikkat çekiyor. Bu ay tam 7 oyunu birden ücretsiz olarak dağıtan şirket, şimdiden oyunseverlerden tam puan aldı.

Eylül ayında Prime Gaming özelinde ücretsiz olan 7 oyun ve detayları şu şekilde;

Oyun Adı Ücretsiz Olacağı Tarih Football Manager 2023 7 Eylül 2023 Ozymandias: Bronze Age Empire Sim 14 Eylül 2023 Absolute Tactics: Daughters of Mercy 14 Eylül 2023 Dexter Stardust: Adventures in Outer Space 21 Eylül 2023 Shotgun King: The Final Checkmate 21 Eylül 2023 Unsolved Case: Murderous Script Collecter’s Edition 28 Eylül 2023 Hundred Days: Winemaking Simulator 28 Eylül 2023

Amazon Prime Gaming, aylık 39 TL olarak abonelik fiyatı ile oyunseverlerin yanında olmaya devam ediyor. Sizlerde Prime Gaming aboneliğe geçerek aylık ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sahip olabilirsiniz.

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