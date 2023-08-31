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Amazon Prime Gaming ile 7 Oyun Ücretsiz Oluyor!

Her ay çıkardığı ücretsiz oyunlar ile beraber oyunseverleri mutlu eden Prime Gaming, son zaman oyun içi paketlerindeki avantajlarda dikkat çekiyor. Bu ay tam 7 oyunu birden ücretsiz olarak dağıtan şirket, şimdiden oyunseverlerden tam puan aldı.

İbrahim Özbek

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7 ücretsiz oyun

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Günümüzün en büyük şirketlerinden Amazon özel hizmeti olan Prime Gaming, oyunseverlerin karşısına 7 ücretsiz oyun ile beraber çıkıyor.

Amazon, Eylül ayına bomba gibi bir giriş yaparak hem Prime Video’da hem de Prime Gaming’te kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Eylül ayı özelinde Prime Gaming kullanıcıları 7 adet oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. Bu ayın ücretsiz oyunlarında en dikkat çeken yapım ise Football Manager 2023 oldu.

Her ay çıkardığı ücretsiz oyunlar ile beraber oyunseverleri mutlu eden Prime Gaming, son zaman oyun içi paketlerindeki avantajlarda dikkat çekiyor. Bu ay tam 7 oyunu birden ücretsiz olarak dağıtan şirket, şimdiden oyunseverlerden tam puan aldı.

7 ücretsiz oyun

Eylül ayında Prime Gaming özelinde ücretsiz olan 7 oyun ve detayları şu şekilde;

Oyun AdıÜcretsiz Olacağı Tarih
Football Manager 20237 Eylül 2023
Ozymandias: Bronze Age Empire Sim14 Eylül 2023
Absolute Tactics: Daughters of Mercy14 Eylül 2023
Dexter Stardust: Adventures in Outer Space21 Eylül 2023
Shotgun King: The Final Checkmate21 Eylül 2023
Unsolved Case: Murderous Script Collecter’s Edition28 Eylül 2023
Hundred Days: Winemaking Simulator28 Eylül 2023

Amazon Prime Gaming, aylık 39 TL olarak abonelik fiyatı ile oyunseverlerin yanında olmaya devam ediyor. Sizlerde Prime Gaming aboneliğe geçerek aylık ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sahip olabilirsiniz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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