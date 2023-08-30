Steam İndirim Festivali Başladı!

Günümüzün en popüler oyun platformu olan Steam, İndirim Festivali dönemi başladı. Sevilen yapımlarda %90’a varan indirimler oyunseverleri bekliyor.
Steam yaz dönemi başlarken oyunseverlere muhteşem bir indirim festivali sunuyor. İndirim kapsamında birçok sevilen oyun büyük indirimler alacak. Bu oyunların başında Sid Meier’s Civilization VI, Hearts of Iron IV ve Anno 1800 gibi oyunlar yer alıyor.
28 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan etkinlik kapsamında hem efsaneleşmiş ve en yeni oyunlar indirim kapsamında oyunseverlere sunuldu.
28 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında oyun fiyatları şu şekilde;
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Sid Meier’s Civilization VI
|219 TL
|21.90 TL
|Europa Universalis IV
|340 TL
|136 TL
|Victoira 3
|249 TL
|174.30 TL
|Northgard
|280 TL
|84 TL
|Cardboard Town
|99 TL
|69.30 TL
|Herts of Iron IV
|340 TL
|102 TL
|Frostpnuk
|280 TL
|56 TL
|XCOM 2
|219 TL
|21.90 TL
|Anno 1800
|699 TL
|174.75 TL
|Crusader Kings III
|425 TL
|297.50 TL
|Iron Harvest
|50 TL
|10 TL
|Stellaris
|340 TL
|102 TL
|Age of Empires IV
|399 TL
|199.50 TL
Steam İndirim Festivali 1 hafta boyunca devam edecek. İndirimlerden yararlanmak isteyen oyunseverler Steam mağazasından oyunları kütüphanelerine ekleyebilecek.
Son dönemlerde yaşanan kur dalgalanmaları bağlı olarak fiyatlar epeyce yükselmişti. Gelen bu indirimler birçok oyunseveri mutlu etmiş gibi görünüyor.
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