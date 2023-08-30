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Steam İndirim Festivali Başladı!

Steam yaz dönemi başlarken oyunseverlere muhteşem bir indirim festivali sunuyor. İndirim kapsamında birçok sevilen oyun büyük indirimler alacak. Bu oyunların başında Sid Meier’s Civilization VI, Hearts of Iron IV ve Anno 1800 gibi oyunlar yer alıyor.

İbrahim Özbek

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steam indirim festivali

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Günümüzün en popüler oyun platformu olan Steam, İndirim Festivali dönemi başladı. Sevilen yapımlarda %90’a varan indirimler oyunseverleri bekliyor.

Steam yaz dönemi başlarken oyunseverlere muhteşem bir indirim festivali sunuyor. İndirim kapsamında birçok sevilen oyun büyük indirimler alacak. Bu oyunların başında Sid Meier’s Civilization VI, Hearts of Iron IV ve Anno 1800 gibi oyunlar yer alıyor.

28 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan etkinlik kapsamında hem efsaneleşmiş ve en yeni oyunlar indirim kapsamında oyunseverlere sunuldu.

steam indirim festivali

28 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında oyun fiyatları şu şekilde;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı
Sid Meier’s Civilization VI219 TL21.90 TL
Europa Universalis IV340 TL136 TL
Victoira 3249 TL174.30 TL
Northgard280 TL84 TL
Cardboard Town99 TL69.30 TL
Herts of Iron IV340 TL102 TL
Frostpnuk280 TL56 TL
XCOM 2219 TL21.90 TL
Anno 1800699 TL174.75 TL
Crusader Kings III425 TL297.50 TL
Iron Harvest50 TL10 TL
Stellaris340 TL102 TL
Age of Empires IV399 TL199.50 TL

Steam İndirim Festivali 1 hafta boyunca devam edecek. İndirimlerden yararlanmak isteyen oyunseverler Steam mağazasından oyunları kütüphanelerine ekleyebilecek.

Son dönemlerde yaşanan kur dalgalanmaları bağlı olarak fiyatlar epeyce yükselmişti. Gelen bu indirimler birçok oyunseveri mutlu etmiş gibi görünüyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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