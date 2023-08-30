Steam İndirim Festivali Başladı!

Günümüzün en popüler oyun platformu olan Steam, İndirim Festivali dönemi başladı. Sevilen yapımlarda %90’a varan indirimler oyunseverleri bekliyor.

Steam yaz dönemi başlarken oyunseverlere muhteşem bir indirim festivali sunuyor. İndirim kapsamında birçok sevilen oyun büyük indirimler alacak. Bu oyunların başında Sid Meier’s Civilization VI, Hearts of Iron IV ve Anno 1800 gibi oyunlar yer alıyor.

28 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan etkinlik kapsamında hem efsaneleşmiş ve en yeni oyunlar indirim kapsamında oyunseverlere sunuldu.

28 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında oyun fiyatları şu şekilde;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Sid Meier’s Civilization VI 219 TL 21.90 TL Europa Universalis IV 340 TL 136 TL Victoira 3 249 TL 174.30 TL Northgard 280 TL 84 TL Cardboard Town 99 TL 69.30 TL Herts of Iron IV 340 TL 102 TL Frostpnuk 280 TL 56 TL XCOM 2 219 TL 21.90 TL Anno 1800 699 TL 174.75 TL Crusader Kings III 425 TL 297.50 TL Iron Harvest 50 TL 10 TL Stellaris 340 TL 102 TL Age of Empires IV 399 TL 199.50 TL

Steam İndirim Festivali 1 hafta boyunca devam edecek. İndirimlerden yararlanmak isteyen oyunseverler Steam mağazasından oyunları kütüphanelerine ekleyebilecek.

Son dönemlerde yaşanan kur dalgalanmaları bağlı olarak fiyatlar epeyce yükselmişti. Gelen bu indirimler birçok oyunseveri mutlu etmiş gibi görünüyor.

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