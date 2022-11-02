Amazon Prime Gaming Kasım Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en büyük şirketlerinin başında gelen Amazon’un oyun kanadı olan Prime Gaming, Kasım ayında abonelerine özel ücretsiz olarak oyunları açıkladı.

Pandemi sonrası dünyada özellikle oyun alanında ciddi gelişmeler oldu. Bununla beraber birçok büyük firma oyun dünyasına yatırımlarını artırmaya başladı. Amazon’da bundan dolayı Prime Gaming tarafına ciddi yatırımlar yapmaya başladı.

Prime Gaming, Amazon’un çatısı altında yer alıyor. Prime Gaming için sadece Amazon’a üye olmanız yetiyor. Aylık olarak 7.90 TL’ye hem dizi/film gibi içeriklerden hem de oyun dünyasından yararlanabiliyorsunuz. Prime Gaming, her ay kullanıcılarına özel birçok oyunu ücretsiz hale getiriyor. Prime Gaming, Kasım ayında tam 7 oyun ücretsiz oldu.

Amazon Prime Gaming Kasım ayı ücretsiz oyunları şu şekilde;

Fallout New Vegas Ultimate Edition

WRC 9 FIA World Rally Championship

Last Day of June

Indiana Jones and The Last Crusade

Etherborn

Whispering Willows

Facility 47

Amazon Prime Gaming, Steam değeri 320 TL olan 7 oyunu bu ay kullanıcılara özel ücretsiz hale getirdi. Bununla beraber Amazon Prime Gaming içerisinde birçok oyun için oyun için ganimette yer alıyor.

Hem dünyada hem de ülkemizde uygun fiyatı ile beraber birçok oyunseverin gönlünde taht kurmuş olan Prime Gaming, yıl sonuna kadar büyük bir oyun kampanyası yapmayı hedefliyor. Bu durum şimdiden oyunseverleri heyecanlandırmış gibi gözüküyor.

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