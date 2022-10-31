Electronic Arts ve Marvel Üç Oyunluk Anlaşma İçin Ortak Oldu

Electronic Arts ve Marvel, popüler çizgi roman evrenine dayanan üç video oyunu oluşturmak için birlikte çalışacak. İlki – EA Motive’in Iron Man oyunu – daha önce ortaya çıktı.

Marvel Games Başkan Yardımcısı Jay Ong, “Marvel’de, karakterlerimizi daha önce hiç olmadığı şekilde kahramanca yolculuklara çıkarabilecek sınıfının en iyisi ekipler bulmaya çalışıyoruz ve Electronic Arts ile işbirliği bunu başarmamıza yardımcı olacak” diyor.

Bir açıklamada “Son derece benzersiz ve gerçekten dikkate değer bir şey yaratma özgürlüğüne sahip olmaları için geliştiricilerle hevesli, yaratıcı işbirlikçiler olmaktan gurur duyuyoruz. Motive ekibi, Iron Man video oyunuyla buna başlıyor ve oyuncuların uzak gelecekte daha fazlasını öğrenmesini bekleyemeyiz.” diye ekledi.

EA, Iron Man oyunu hakkında PC ve konsollara gelen tek oyunculu bir deneyim olduğunu ve karakterin geçmişine dayanan özgün bir hikayesi olduğunu açıklamak dışında herhangi bir ek bilgi vermedi. EA, üzerinde çalıştığı diğer iki video oyununun ne olduğunu veya stüdyonun onlar için hangi karakterleri kullanacağını da söylemedi. Fakat Marvel hayranları için çok büyük bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Bu, Electronic Arts’ın Marvel gibi Disney’e ait bir mülk üzerinde ilk çalışması değil. EA, Star Wars: Battlefront ve Star Wars Jedi: Fallen Order gibi oyunlar yaratmak için Lucasfilm ile çalıştı. EA artık Star Wars oyunları üretme münhasır haklarına sahip olmasa da, ilişki gelecek yıl bitecek olan Star Wars Jedi: Survivor ile devam edecek.

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