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Amazon Prime Gaming, Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunlarını Açıkladı!

Amazon Prime Gaming ile beraber oyuncular hem ücretsiz oyunlara hem de indirim kuponlarına sahip oluyor. Amazon Prime Gaming, her ay düzenli olarak yaptığı kampanyalarda Mayıs ayı içinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

İbrahim Özbek

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amazon prime ücretsiz oyunları

Günümüzün en büyük ticaret sitelerinin başında gelen Amazon, oyunseverler için Prime Gaming adı altında birçok hizmet veriyor. Amazon Prime Gaming ile beraber oyuncular hem ücretsiz oyunlara hem de indirim kuponlarına sahip oluyor. Amazon Prime Gaming, her ay düzenli olarak yaptığı kampanyalarda Mayıs ayı içinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Her ay birbirinden güzel oyunları ücretsiz yapan Amazon Prime Gaming, Mayıs ayında toplamda 6 oyunu ücretsiz yapacak. Mayıs ayında ücretsiz olan oyunlar arasında Dead Space 2’de yer alıyor.

Amazon Prime Gaming, toplamda 260 TL değerindeki oyunları Mayıs ayı için ücretsiz hale getirdi. Bununla birlikte birçok oyun içinde oyun içi avantajı oyunseverlerin kullanımına sundu. Özellikle oyunseverler birçok online oyun için ekstra ödülleri Amazon Prime Gaming içerisinden talep edebiliyorlar.

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Amazon Prime Gaming Mayıs ayı ücretsiz oyunları şu şekilde;

  • Dead Space 2
  • The Curse of Monkey Island
  • Out of Line
  • Mail Mole + “Xpress Deliveries
  • Cat Quest
  • Shattered – Tale of the Forgotten King

Amazon Prime Gaming, yaptığı bu hamleler ile beraber kullanıcı sayısını her geçen gün çoğaltmayı başarıyor. Özellikle oyun içi ödüllerin verilmesi birçok kullanıcını Amazon Prime Gaming’i tercih etmesini sağlıyor. Bununla birlikte verilen oyunlarda oyunseverlerin tam olarak ihtiyacını karşılıyor. Mayıs ayında verilen oyunlar çok beğenilmişken, birçok kullanıcı Haziran için gün saymaya başladı.

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