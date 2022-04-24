Dying Light 2 Muhteşem Satış Rakamlarına Ulaştı!

Uzun zamandır beklenen ve kısa süre önce oyunseverlerin beğenisine sunulan Dying Light 2, kısa sürede büyük bir satış gösterdi. Şubat ayı ile birlikte raflarda yerini alan Dying Light 2, Steam içerisinde en çok oynananlar listesinde kendisine yer buldu.

Dying Light 2, yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde beklentileri fazlasıyla karşıladı. Özellikle oyunseverler oyunun hem oynanışını hem de grafik kalitesinden oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Oyun ilk çıktığı zaman olan 4 Şubat ile 28 Şubat dönemleri arasında yaklaşık 5 milyon kadar satış yapmayı başardı. Aynı zamanda her geçen ay sonu raporları gösterdi ki, her ay önemli ölçüde satış rakamları yükseliyor.

İlk olarak 2015 yılında oyun dünyasına adım atan Dying Light, günümüze kadar 20 milyondan fazla satış yaptı. Özellikle ilk oyunla birlikte oyuncu sayısını artıran Dying Light, serinin ikinci oyunu ile birlikte adeta zirveyi yaşıyor. İlk oyunun sevilmesi ve ikinci oyunun beklentileri karşılaması, oyun dünyasında kalıcı olması sağlayacak gibi duruyor.

Dying Light 2 sistem gereksinimleri şu şekilde;

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti / AMD Radeon™ RX 560 (4GB VRAM)

Depolama: 60 GB Boş alan

Tavsiye Edilen

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD / Intel CPU running at 3.6 GHz or higher: AMD Ryzen 5 3600X or Intel i5-8600K veya daha yeni

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6GB veya AMD RX Vega 56 8GB veya daha yeni

Depolama Alanı: 60 GB Boş alan

2022 yılıyla beraber birçok yeni oyun, oyun dünyasında yerini almaya başladı. Özellikle artan görüntü kalitesi ve senaryo gelişmesi, oyunların daha da fazla ilgi görmesine yardımcı oluyor. Dying Light 2’de yaptığı yatırımın karşılığı almışa benziyor.

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