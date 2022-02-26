Amazon Prime Gaming’in Mart Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Amazon Prime Gaming içerisinde yer alan kullanıcılar ücretsiz oyunlara sahip olabiliyor. Şubat ayının sonlarına yaklaşırken, Mart ayında Amazon Prime Gaming tarafından verilecek ücretsiz oyunları belli oldu.

Kullanıcılarına her ay düzenli ücretsiz oyun ve birçok içerik sağlayan Amazon Prime Gaming, hizmetlerine son gaz devam ediyor. Amazon Prime Gaming kullanıcıları Mart ayında tam 7 oyuna ücretsiz erişim hakkı kazanacak. Aynı zamanda bazı oyunlar için oyun içi ganimetlerde yer alıyor. Mart programı Madden NFL 22, Surviving Mars ve SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech adlı oyunları içeriyor. Son olarak Red Dead Online ve PUBG: Battlegrounds dahil çok oyunculu yapımlar için ücretsiz ganimet gönderiyor.

Her ne kadar NFL sezonu sona ermiş olsa da listedeki en pahalı ve duyulmuş oyun Madden NFL 22 oldu. Oyun karşınıza önemli ölçüde geliştirilmiş grafikler ve yeni mekanikler ile çıkıyor. Madden NFL 22‘nin yanı sıra şehir kurma oyunu Surviving Mars da listede yer alıyor. Buna ek olarak, Crypto Against All Odds, Look Inside, Peterquest, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech ve The Stillness of the Wind oyunları da ücretsiz geliyor.

Amazon Prime Gaming’in Mart ayı ücretsiz oyunları şu şekilde;

Madden NFL 22

Surviving Mars

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Crypto Against All Odds

Look Inside

Pesterquest

The Stillness of the Wind

Yukarıdaki oyunları Amazon Prime Gaming üzerinden ücretsiz olarak hesabınıza tanımlayabilirsiniz. Ayrıca Amazon Prime Gaming’in 30 günlük deneme hakkı sayesinde kullanıcılar birçok avantajdan ilk ay ücretsiz yararlanabiliyor.

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