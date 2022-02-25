Elden Ring, Oyun Piyasasına Hızlı Giriş Yaptı!

Uzun süredir beklenen Elden Ring, oyunseverlerle kısa süre önce buluştu. Steam üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısında beklenenin üzerinde bir sayıya ulaştı.

Birçok oyunseverin merakla beklediği Elden Ring, geçtiğimiz günlerde tüm dünya oyuncuları için satışa çıkmıştı. FromSoftware tarafından geliştirilen ve Bandai Namco tarafından yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu, çıkış yaptığı ilk andan itibaren oyunseverlerden büyük ilgi gördü. Hatta yapım, kısa bir süre içinde Steam eş zamanlı oyuncu sayısında önemli bir eşiği aşmayı başardı.

Üzerinde birçok test ve inceleme yapılan Elden Ring, PS5 için 97 ve PC için 95 puan alarak gayet iyi bir sonuçla karşımıza çıktı. Steam üzerindeki sayılara bakınca da Elden Ring’in başarısını görebiliyoruz. Elden Ring, Steam‘de 764 bin 835 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak oyuncu sayısına göre en popüler yapımlar listesinde birinci sıradan kendine yer buldu.

Elden Ring minimum sistem gereksinimleri;

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12

Depolama alanı: 60 GB boş alan

Elden Ring tavsiye edilen sistem gereksinimleri;

İşletim sistemi: Windows 10 ya da Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB ya da AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12

Depolama alanı: 60 GB

Elden Ring’i bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız, önerilen depolama alanından daha fazla yer bırakmanızı öneririz. Çünkü ilerde oyun içerisine gelecek olan ek paketlerle bu depolama alanı yetersiz gelebilir.

Oyun Stüdyoları Ukrayna’ya Yardım İstiyor!