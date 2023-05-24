Amazon Prime Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunlarına Ekleme Yaptı!

Günümüzün en ünlü ve gelişen oyun satın alma platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun dağıtımı konusunda diğer rakiplerinden geri kalmamakta. Bugünkü yazımızda sizlere Amazon Prime Gaming Mayıs ayına eklenen ücretsiz oyunları nelerdir bahsedeceğiz.

Bildiğiniz gibi Epic Games ve diğer buna benzer diğer platformlar ücretsiz oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir politika izlemekte. Son zamanlarda Prime Gaming ise oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir yol izlediğini görüyoruz. Özellikle League of Legends üzerinden yaptığı kampanya oldukça beğenilmekte.

Bildiğiniz gibi Mayıs ayı başında Amazon Prime Ücretsiz oyunlarını açıklamıştı fakat bugün gelen açıklama ile 300 TL değerindeki 8 oyunu ücretsiz oyun koleksiyonuna eklediklerini açıkladılar.

Gelin hep beraber eklenen ücretsiz oyunlara göz atalım;

Beasts of Maravilla Island

Calico

DKO: Divine Knockout

Double Kick Heroes

Shattered: Tale of the Forgotten King

Tiny Robots Recharged

Tandem: A Tale of Shadows

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Alan Wake 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!