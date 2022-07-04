Amazon, Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Bütçesini Açıkladı!

Amazon, Prime Video üzerinde yayınlanacak olan yeni dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’nin bütçesini açıkladı. Dizinin bütçesi görenleri hayrete düşürdü.

Bu sonbaharda yayına girecek olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri rekor derecede bir bütçeye sahip olacak. Netflix gibi yapımların harcadığı bütçenin bile kat kat üstünde olan dizinin bu kadar harcama yapmasının altında Jeff Bezos’un Yüzüklerin Efendisi hayranlığı yatıyor.

2 Eylül itibariyle ön gösterime girecek olan dizi, kısa süre sonra sadece Amazon Prime Video sahibi üyelere özel olacak. Detaylar belli olmaya başlarken, ilk sezon için Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’nin bütçesi 465 milyon dolar olarak açıklandı. Bunun yanında dizinin hakları için de 250 milyon dolar ödeme yapıldı.

2000 yıllarına damga vuran ve sinemanın en büyük eserlerinden birisi olan Yüzüklerin Efendisi, 3 serisi halinde yayınlandı ve toplamda 2.92 milyar dolar hasılat ette etti. Ayrıca Yüzüklerin Efendisi bu 3 filme toplamda 281 milyon dolar harcadı. Ayrıca Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre, dizi toplamda 5 sezon olacak ve şu an için 2. sezon hazırlıkları başladı.

Dizi hakkında paylaşılan görsellere bakıldığında karşımıza sürekli Elfler ve cüceler çıkıyor. Bu da aklımıza ana karakterlerin bu ırklar olduğunu getirdi.

Amazon, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi için hiç bir masraftan kaçmayacak ve muhteşem bir görsel şölen ortaya sunacak. Dört gözle yayına girmesini bekliyoruz.

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