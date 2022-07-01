Maymunlar Cehennemi Film İzleme Sırası!

Günümüzün en çok izlenen filmler arasında yerini alan Maymunlar Cehennemi izleyicileri ekran başına kilitlemekte. Hem konusu olsun hem oyuncu kadrosu ile kaliteli bir başyapıt sunmakta. Bilim Kurgu, aksiyon, gerilim, dolu sahneleri ile oldukça başarılı bir film serisi çıkarttılar. Filmin konusuna gelecek olursak;

Genetik mühendislerinin maymunların üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu maymunlarda zihinsel gelişmeler olmuştur. Bunları gözlemleyen Will Rodman bir maymunu o genetik araştırmaların yapıldığı tesisten kaçırır. Ve yaşanacak olaylar ardı sıra gelmeye başlar, bu yazımızda bugün Maymunlar Cehennemi film izle sırası nasıl olmalı açıklayacağız.

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

San Francisco’da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

Serinin ikinci filmi olan Şafak Vakti; Caesar’ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve söz sahibi olan tür olmak!

Maymunlar Cehennemi: Savaş

Serini üçüncü filmi Savaş; Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay’ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar…

Ayrıca bkz: Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi İzleme Sırası