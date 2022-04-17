Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi İzleme Sırası

Bugün sizlere film dünyasının neredeyse en çok oscar ödülü alan Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filminin izleme sırasını sizlere açıklayacağız. İlk olarak bu film serisine başlayacak olursanız Yüzüklerin Efendisi serisinden başlamalısınız. Yüzüklerin Efendisi filmi toplamda 3 seriden oluşmakta. Konusu ve serüveni ile izleyicileri ekran başına kilitleyen film görsel efektleri ve müzikleri ile muhteşem bir film kategorisinde yer alıyor. Şimdi Yüzüklerin Efendisi izleme sırası nasıl olmalı;

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, dünyanın kaderini değiştirerecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor. Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu, üretiminden yüz yıllar sonra ortaya çıkar.

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

Yüzük Kardeşliği oldukça yol kat ettikten sonra Gandalf’ın ölümü ile yüzük kardeşliği bozulur. Saruman’ın sauron tarafına geçmesi ile dengeler yeniden oluşur. Sarumanın hedefi ise Atçan yurdu olan Rohan. Rohan Kralı ise Theoden kendilerini koruyacaklarını düşündüğü Miğfer Dibine sığınması son ittifak savaşından sonra elflerin ilk defa insanlara yardım göndererek Saruman’ın Uruk Hai ordularına karşı mücadelesini ele alıyor.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

Saruman’ın miğfer dibi bozgunundan sonra Sauron son bir defa ordusunu toparlayıp insanlığın son kalelerinden olan Minas Tirith önlerine kadar gelir Gondor tek başınadır. Fakat Rohan ordusu Rohirrim son 3. çağın en büyük savaşı olan Pelanor çayırlarının önüne kadar gelir Mordor ordusu sayıca üstündür. Fakat Theoden son bir defa atlarını mordor ordularının üstüne sürer. Fakat Sauoron’un unuttuğu bir şey var İsildurun varisi Aragorn kırılan kılıç Elendil ile Kara Kapılara kadar gelir…

Yüzüklerin Efendisi film serisi yukarıda belirttiğimiz şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Hobbit filmi’nin izleme serisi nasıl olmalı.

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk

Bilbo Baggins huzurlu ve tehlikeden uzak bir hayat sürerken, bir gün büyücü Gandalf ‘dan bir macera teklifi alır ama Bilbo bu teklifi kesinlikle reddeder. Gandalf evden ayrılırken eve asası ile işaret bırakır ki büyük ihtimal cüce dilindendir.

Hobbit: Smaug’un Çorak Toprakları

Misty Dağları’ndan başarıyla geçen Thorin ve beraberindekilerin Mirkwood ormanındaki zorlu maceralarına odaklanıyor. Yanlarında Büyücü Gandalf olmadan ormanı geçmek zorunda olan Hobbitler insanların yaşadığı bölgeye ulaştığında Bilbo Baggins’in cücelerle olan anlaşması da son bulacak.

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı

Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve cüce grubu Yalnız Dağı Smaug’dan almıştır. Göl kasabasının çoğu sakini ise cüceler yüzünden vahşice yanarak ölmüş ve geri kalanlar ise çaresizdir. Smaug ise Bard’ın Efsane olan Kara oku sayesinde zırhının tek delik olan yerinden öldürülmüştür.

Evet Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit film izleme sırası yukarıda ki gibi izleyebilirsiniz İyi Seyirler.

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