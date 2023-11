Amazon’un Oyun Bölümü Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyun Sayısını Artıracak

Amazon’da yeniden yapılanma devam ediyor. Son 1 yılda 27 bin kişiyi işten çıkaran şirket, oyun bölümünden 180 kişinin daha işine son verdi. Stratejik hamleleri ile gündeme gelen e-ticaret devi oyun bölümünde yenilikler yapılıyor. Amazon’un oyun bölümü Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun sayısını artırmayı planlıyor.

Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyun Sayısını Artıracak

Dünya çapında e-ticaret sektörüne yön veren şirketlerden biri olan Amazon, oyun sektöründe büyük stratejik hamleler yapıyor ve ücretsiz sunduğu oyunların sayısını artırmayı hedefliyor. Amazon bu kapsamda oyun bölümündeki 180 kişinin işine son vermiş durumda. Şirket, 2023 Nisan ayında da oyun bölümünden 100 kişiyi işten çıkarmıştı. Amazon Prime Gaming üyelerine daha fazla ücretsiz oyun dağıtacağını belirten şirket, Prime Gaming üyelerine sunduğu değerleri artırmayı amaçlıyor.

Bunların yanı sıra Amazon, orijinal şovlar çeken ve içerikler üreten Twitch kanalı Crown’ı da kapatacağını deklare etti. Crown sponsorları arasında Intel, Progressive gibi büyük markalar bulunmasına rağmen şirketin bu kararı şaşırtıcı oldu. Bir takım tartışmaların odağında bulunan Crown kanalının izlenme ve etkileşim sayısında azalma meydana gelmişti. Bunun yanı sıra kanalın abone sayısı, etkileşim sayısı gibi bazı göstergelerinde birtakım şişirmeler yapıldığı duyumları yayılmıştı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Oyun sektöründe de adını duyurmayı ve yenilenmeyi amaçlayan Amazon, Prime Gaming nitelikli ve çok çeşitli oyunları “ücretsiz” bir şekilde sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Pandemi sürecinde de ücretsiz oyun hizmeti sunmasıyla adını duyuran şirket; müşterilerin düşüncelerine önem verdiklerini belirtti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Amazon Games başkan yardımcısı Christoph Hartman, kullanıcı geri bildirimlerinde yer alan bu talebi gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Amazon Prime Gaming Kasım Ayı Ücretsiz Oyunu (2.Yarı)!

Amazon Prime Gaming bir yandan yeni hamlelerle yoluna devam ederken, üyelerini de unutmadı. Şirket Kasım ayı 2nci yarısı için ücretsiz oyun olarak Star Wars: Knights of the Old Republic Remake’i abonelerine sundu. Prime Gaming üyeleri bu oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyor. Bu haber özellikle Star Wars tutkunları için ve yeni oyun denemeyi sevenler için oldukça sevindirici. Amazon prime üyeliğine sahip olan herkes bu fırsattan faydalanabiliyor.

Amazon Prime Gaming Kasım ayı ücretsiz oyunların tamamı için buraya göz atabilirsiniz.

Amazon Son 1 Yılda 27 Bin Kişiyi İşten Çıkardı

Yukarıda da belirttiğimiz üzere; Amazon oyun bölümünden 180 kişinin işine son verdi. Geçtiğimiz Nisan ayında da 100 kişi işten çıkarılmıştı. Bununla birlikte şirket genelinde son 1 senede toplam işten çıkarılan kişi sayısı yaklaşık 27 bin oldu. Bu işten çıkarmaların sebebi ekonomik belirsizliklerden kurtulmak, şeklinde açıklanabilir. Pandemi sürecinin ardından şirketler ekonomik bakımdan bir toparlanma sürecine girdi ve bu aşamada kar marjı düşük olan bölümleri kapatma, kar oranını artıracak hamleler yapma gibi kararlar alabiliyorlar.