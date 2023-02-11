Günümüzün ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Frictional Games çıkaracağı yeni korku oyunu olan Amnesia The Bunker sistem gereksinimleri belli oldu. Korku oyunlarının tanıdık ismi olan bu oyun oyuncuların uzun zamandır beklediği bir yapımdı.

Korku oyunları son zamanlarda oyuncuların oldukça dikkatini çeken bir kategori haline gelmeye başlamıştı. Çıkacak olan yeni oyun ise oyuncuları oldukça tatmin edecek gibi duruyor.

Yapımcı şirket işe oyun içinde oldukça gerileceğiniz ve cidden korkuyu sizlere yaşatacak sahnelerin bulunacağını ifade etti. Ve oyunun içinde diğer korku oyunlarından farklı mekaniklerin bulunacağını da sözlerinin arasına kattı.

Oyunun konusuna gelecek olursak; The Bunker hakkında aslında çok bir detay bulunmamakta. Birinci Dünya Savaşı döneminde geçen yeni oyun, yarı açık bir dünya ile oyuncular ile buluşacak.

Oyuncular ise çıkacak oyunun ne zaman piyasaya sunulacağı konusunda merak içinde. Yapımcı şirket oyunun 2023 Mayıs gibi piyasaya sürmeyi planlıyor. PS5, Xbox Series, PC ve Xbox one platformlarında buluşacak.

Amnesia The Bunker Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 veya AMD FX 2.4Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 460 veya AMD Radeon HD 5750 veya Intel HD 630

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 680 veya AMD Radeon RX 580 veya Intel Xe-HPG

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

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