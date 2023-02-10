Ana SayfaOyunHogwarts Legacy'nin Steam'de Şimdiden Yarım Milyon Oyuncusu Var!

Hogwarts Legacy’nin Steam’de Şimdiden Yarım Milyon Oyuncusu Var!

Kesin olmak gerekirse, yaklaşık 474.144 kişi oyunu satın almış ve aynı anda oynuyor. Bu rakam da neredeyse 500.000'e ulaştı. Twitter'daki Benji Sales'e göre bu, Steam tarihindeki herhangi bir ücretli tek oyunculu oyun için en yüksek ikinci oyuncu sayısına işaret ediyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
5

Google’ın Chatbotu 100 Milyar Dolar Zarara Neden Oldu!

Yapay zeka (AI) sohbet robotları her geçen gün daha yaygın hale geliyor. OpenAI'nin ChatGPT'si ile...

Hogwarts Legacy, son derece başarılı Harry Potter evreni ile aynı evrende geçen merakla beklenen bir video oyunuydu. Şimdi, fantastik kitap ve film serilerinin popülaritesi çok daha arttı ve Steam oyun kitlesiyle bütünleşti.

Hogwarts Legacy, Steam tarihindeki en büyük erken erişim lansmanlarından birini görmeyi başardı. Avalanche Software’in Harry Potter evreni tabanlı oyunu bir RPG oyunu (Rol Yapma Oyunu) ve şimdiden 400.000’in üzerinde eşzamanlı oyuncu zirvesini gördü.

Kesin olmak gerekirse, yaklaşık 474.144 kişi oyunu satın almış ve aynı anda oynuyor. Bu rakam da neredeyse 500.000’e ulaştı. Twitter’daki Benji Sales’e göre bu, Steam tarihindeki herhangi bir ücretli tek oyunculu oyun için en yüksek ikinci oyuncu sayısına işaret ediyor.

Hogwarts Legacy

Yani oyun, aynı anda 472.962 oyuncu gören Fallout 4’ü başarıyla geçti ve onu Cyberpunk 2077’nin hemen arkasına koydu. Bununla birlikte, 2077, 1 milyonu aşan bir oyuncu sayısı getirdi.

-- Reklam --

Meizu 20 Pro’ya ait yeni canlı görüntü sızdı

Meizu, amiral gemisi 20 serisini bu yılın ilk çeyreğinin sonlarına doğru piyasaya sürecek. Fakat sızıntı kaynakları boş durur mu...
Önceki İçerik
Google’ın Chatbotu 100 Milyar Dolar Zarara Neden Oldu!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakTwitter

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021