Hogwarts Legacy’nin Steam’de Şimdiden Yarım Milyon Oyuncusu Var!

Hogwarts Legacy, son derece başarılı Harry Potter evreni ile aynı evrende geçen merakla beklenen bir video oyunuydu. Şimdi, fantastik kitap ve film serilerinin popülaritesi çok daha arttı ve Steam oyun kitlesiyle bütünleşti.

Hogwarts Legacy, Steam tarihindeki en büyük erken erişim lansmanlarından birini görmeyi başardı. Avalanche Software’in Harry Potter evreni tabanlı oyunu bir RPG oyunu (Rol Yapma Oyunu) ve şimdiden 400.000’in üzerinde eşzamanlı oyuncu zirvesini gördü.

Kesin olmak gerekirse, yaklaşık 474.144 kişi oyunu satın almış ve aynı anda oynuyor. Bu rakam da neredeyse 500.000’e ulaştı. Twitter’daki Benji Sales’e göre bu, Steam tarihindeki herhangi bir ücretli tek oyunculu oyun için en yüksek ikinci oyuncu sayısına işaret ediyor.

Yani oyun, aynı anda 472.962 oyuncu gören Fallout 4’ü başarıyla geçti ve onu Cyberpunk 2077’nin hemen arkasına koydu. Bununla birlikte, 2077, 1 milyonu aşan bir oyuncu sayısı getirdi.