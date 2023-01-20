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Hogwarts Legacy Yeni Sinematik Fragmanını Paylaştı!

Bugünkü yazımızda sizlere Hogwarts Legacy tarafından yayınlanan sinematik videosuna göz atacağız.

Mustafa

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Hogwarts Legacy Yeni Sinematik Fragmanı

Drift86 Sistem Gereksinimleri

Arabalar, her yaştan insanların dikkatleri çekmiştir. Özellikle söz konusu drift ise herkes heyecanlanır. Bugün sizlere...

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Harry Potter hem kitapları ile hem de filmleri ile kitlesinin gönlünde taht kurmuştur. Şimdi ise Hogwarts Legacy isimli oyun ile oyun dünyasına giriş yapmayı planlıyorlar. Bugünkü yazımızda sizlere Hogwarts Legacy tarafından yayınlanan sinematik videosuna göz atacağız.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Hogwarts Legacy, Avalanche Software tarafından geliştirilen ve TPS kamera açısı ile oyunculara oldukça keyifli bir oyun sunan bunun yanında açık dünya aksiyon RPG türünde ile bizlerle buluşacak. Bu oyunda 1800’lü yıllarda Hogwarts’ta geçen yeni bir hikayeyi ile karakterimizin maceralarına şahit olacağız. İzlediğiniz Harry Potter filmindeki çoğu karakter olmayacak.

Oyun dünyasının merakla beklediği bu oyun bir süredir oyuncuların merakla beklediği oyun oldu hem Harry Potter severlerinin hem de hikaye odaklı oyun severlerinin dört gözle beklediği bu oyun eminiz ki bizlere karşılığını verecek gibi duruyor.

Hogwarts Legacy Sistem Gereksinimleri

Hogwarts Legacy

Minimum

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
  • CPU: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1400
  • RAM: 16 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 960 4GB veya AMD Radeon RX 470 4GB

Öneri

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
  • CPU: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 5800x
  • RAM: 32 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia Geforce RTX 2080 Ti veya AMD Radeon RX 6800 XT (4K için Nvidia Geforce RTX 3090 Ti veya AMD Radeon 7900 XT)

Hogwarts Legacy’e İlk Bakış!

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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