Hogwarts Legacy’e İlk Bakış!

Dünyaca ünlü ve herkesin sevdiği Harry Potter dünyasının daha öncesini anlatan Hogwarts Legacy Avalanche oyunun bazı görüntüleri yayınlandı. Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy’de oyuncular, kendilerini 1800‘lerin sonlarında Hogwarts’ta buluyorlar. Büyüler öğrenecekleri, iksir yapacakları, fantastik canavarlarla tanışacakları ve süpürgelerine atlayıp uçabilecekleri bu oyunda aynı zamanda oyuncular, etkileşime geçecekleri büyük bir ‘dünya’ da bulacaklar. Tabii ki oyun 1800’lü yıllarda geçtiği için, seriden bildiğimiz karakterlerin yalnızca ufak bir kısmıyla karşılaşacağız.

Hogwarts Legacy, özelleştirme ve karakter gelişiminde şimdiye kadar oynadığımız Harry Potter oyunlarından farklı bir deneyim sunacak. Oyuncular karakterlerini diledikleri gibi özelleştirip yeteneklerini ve kullandıkları büyüleri geliştirebilecek; ayrıca seçtikleri bir büyücülük alanında ilerleyebilecekler.

Oyunun haritası Hogwarts ve Hogsmeade ile de sınırlı değil. Hogwarts’ın çevresinde keşfedilmeyi bekleyen pek çok yeni toprak, gizem ve tehlike dolu hikayeleriyle oyuncuları bekliyor olacak. Hogwarts Legacy, PC, PS4, PS5 , Xbox One ve Xbox Series konsolları için 2022’nin sonunda gelecek.

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