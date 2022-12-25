Amnesia The Bunker Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzün ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Frictional Games çıkaracağı yeni korku oyunu olan Amnesia The Bunker’dan yeni oynanış videosunu yayınladı. Korku oyunlarının tanıdık ismi olan bu oyun oyuncuların uzun zamandır beklediği bir yapımdı.

Korku oyunları son zamanlarda oyuncuların oldukça dikkatini çeken bir kategori haline gelmeye başlamıştı. Çıkacak olan yeni oyun ise oyuncuları oldukça tatmin edecek gibi duruyor.

Yapımcı şirket işe oyun içinde oldukça gerileceğiniz ve cidden korkuyu sizlere yaşatacak sahnelerin bulunacağını ifade etti. Ve oyunun içinde diğer korku oyunlarından farklı mekaniklerin bulunacağını da sözlerinin arasına kattı.

Oyunun konusuna gelecek olursak; The Bunker hakkında aslında çok bir detay bulunmamakta. Birinci Dünya Savaşı döneminde geçen yeni oyun, yarı açık bir dünya ile oyuncular ile buluşacak.

Oyuncular ise çıkacak oyunun ne zaman piyasaya sunulacağı konusunda merak içinde. Yapımcı şirket oyunun 2023 Mart gibi piyasaya sürmeyi planlıyor. PS5, Xbox Series, PC ve Xbox one platformlarında buluşacak.

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