Android 12, 2G Ağını Öldürüyor!

Android 12’nin piyasaya çıkmasıyla Google, yeni özellikler, tasarım ve renkler sunan popüler Android işletim sisteminin son yinelemesini başlattı. Ancak bu özellikler arasında 2G ağ iletişimi için bir “sonlandırma anahtarı” da var.

Electronic Frontier Foundation, 2020’den beri 2G’yi kapatmaya çalışıyordu. Bu yüzden Android 12‘deki sonlandırma tuşu onlar için işe yaradı. Görünüşe göre bu sonlandırmanın çok iyi bir nedeni var: gizlilik. Çünkü 2G hücresel ağı herhangi bir güvenlik vaat etmiyor.

Şu an itibariyle, ABD’deki operatörler 3G ağlarını kapatmaya başladı, ancak modern telefonların sorunu; hala aktif olarak 2G hizmeti aramaları kullanmalarından kaynaklanıyor. EEF’ye göre “2G ile ilgili iki ana sorun var. İlk olarak, kule ile cihaz arasında, bir saldırgan tarafından aramaları veya metin mesajlarını kesmek için gerçek zamanlı olarak kırılabilen zayıf şifreleme tekniği kullanıyor.”

Grup ayrıca, “2G ile ilgili ikinci sorun, kulenin telefona kimlik doğrulamasının yapılmaması, bu da herkesin sorunsuz bir şekilde gerçek bir 2G kulesinin kimliğine bürünebileceği ve 2G protokolünü kullanan bir telefonun asla daha akıllı olmayacağı anlamına geliyor” diye ekledi.

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