Android 12 AOSP Sürümü 4 Ekim’de Geliyor

Google, geçen hafta Android 12′nin son beta sürümünü yayınladı ve şimdi ise güvenilir bir kaynak Android 12 kaynak kodunun ayrıntılarını içeren dahili bir Google belgesini paylaştı ve 4 Ekim’de Google’ın Android Açık Kaynak Projesi‘nde (AOSP) yayınlanacak.

Geçtiğimiz yıllarda, AOSP yayın tarihi, Pixel telefonlar için yeni Android sürümlerinin kararlı sürümüyle aynı zamana denk geliyordu ve Android 12‘de de durum böyle olacak. Pixel telefonların Android 11’i aldığı tarihle aynı olacak.

Google kaynak kodunu AOSP’de yayınladıktan sonra, Samsung, Xiaomi ve Motorola gibi şirketler yeni Android sürümünü kendi yazılım görünümlerine uygulayabilecek. AOSP çıkış tarihinin henüz Google tarafından resmi olarak onaylanmadığını belirtelim.

Bu arada geçen ayın sonlarında Samsung, Galaxy S21 serisi için Android 12 tabanlı One UI 4.0 beta’nın gelişini resmen duyurdu. Bir kaynak, beta girişiminin Ağustos ayı sonlarında başlayabileceğini bile açıkladı.

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