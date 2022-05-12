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Android 13 Beta, Bu 22 Telefonda Şu Anda Mevcut!

Listede çok sayıda Pixel telefonu var. İşte Android 13 Beta'yı öncelikli alacak telefonlar...

Ayşen Sıla

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Android-13

Dün Google, Google I/O 2022 konferansının açılış konuşmasında Android 13 Beta programını resmen duyurdu. Tıpkı son birkaç yılda olduğu gibi, arama devi geliştiricilerin Android’in gelecek sürümünü denemelerini sağlamak için birden fazla şirket ile ortaklık kurdu.

Çoğu şirket Android 13 Beta‘yı tek bir cihaz için sunsa da, birden fazla ürün için derlemeler sağlayanlar da var. Bu nedenle, toplam uygun cihaz sayısı aslında 22. En fazla telefon ise Google’dan geliyor. Listede çok sayıda Pixel telefonu var. İşte Android 13 Beta’yı öncelikli alacak telefonlar:

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