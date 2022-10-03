Android İçin Dinamik Ada Uygulaması Çok Popüler Oldu!

DynamicSpot, Apple iPhone 14 Pro ve Pro Max‘te bulunanlara benzer bir Dinamik Ada deneyimi vaat eden bir Android uygulaması olarak karşımıza çıktı. Bu arada bilmeyenler için Dinamik Ada yani Dynamic Island, geleneksel çentiğin yerini alan yeni bir çoklu görev ve şekil değiştiren bildirim sistemi. DynamicSpot uygulaması, Android akıllı telefonlardaki Dynamic Island işlevini kopyalıyor ve şu anda Google Play Store’da 1 milyonun üzerinde indirme elde etti.

Xiaomi gibi bazı şirketlerin de Android akıllı telefonlarda Dinamik Ada benzeri bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. DynamicSpot bir süredir sessizce radardaydı, ancak popüler hale gelmesi iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk geldi.

Google Play Store’da mevcut ve hem sol merkezli hem de orta delikli kameralı akıllı telefonlarla uyumlu. Ayrıca Android müzik kontrolleri içeriyor ve Play Store’da Android için Dinamik Ada olarak anılıyor.

DynamicSpot uygulaması 29 Eylül’de yayınlandı ve birkaç gün içinde 1 milyon indirmeye ulaşan bu başarı oldukça etkileyici. Uygulamayı indiren kullanıcıların şu anki puanı 4.3, bu da iyi bir performans sergilediği anlamına geliyor.

Ayrıca bkz: dynamicSpot’a ilk bakış: Apple’ın Dinamik Adası’nı (Dynamic Island) Android telefonunuza getirme