Android için en iyi artırılmış gerçeklik oyunları

Artırılmış gerçeklik (AR) oyunları, gerçek dünyayı sanal olana bağlar. Gerçek dünya unsurlarını oyuna dahil etmek için kamerayı ve GPS’i kullanırlar. Sonuç olarak, güçlü bir Android akıllı telefondan da yararlanırlar.

Bazıları dünyaları diğerlerinden daha iyi birleştirir, bu yüzden harika fotoğrafçılık sanatına odaklanan en iyi AR oyunları ve uygulamalarıyla karıştırılmaması için Google Play Store’daki en iyi artırılmış gerçeklik oyunlarının bir listesini derledik. Bu listedeki tüm oyunlar ücretsizdir, ancak bazıları premium özellikler sunar.

Angry Birds AR: Isle of Pigs

Angry Birds’ün tanıtıma ihtiyacı yok; günümüzün en popüler mobil oyunlarından biridir. Isle of Pigs, öncüllerinin temel ilkelerini takip ediyor: çeşitli yapılarda kuşları fırlat, onları yok et ve ilerlemek için puan kazan. Angry Birds AR, oturma odanızda seviyeler kurar ve daha sağlam yapılar ve iyi gizlenmiş TNT kutuları ile giderek daha zor hale gelir.

Her seviyenin başında, bir sapan içinde bir kamikaze kuşu oturur. Çekmek için ekranı aşağı kaydırın ve parmağınızı basılı tutun. Cihazınızı hareket ettirerek nişan alın ve kuşu yapılardan birine fırlatmak için bırakın. Yapısal olarak bütünleşik parçalara çarpmak çoğu zaman tüm yapının çökmesine yol açar – tabii ki üzerindeki her şeyle birlikte. Her seviyede en yüksek puana ulaşmak biraz beceri gerektirir.

Angry Birds AR: Isle of Pigs Kullanıcı Puanı: 4.1 Play Store'dan indir

Cosmic Frontline AR

Angry Birds AR gibi, Cosmic Frontline AR, seviyelerini oluşturmak için yaşam alanınızdan yararlanır. Diğer gezegenlerin kontrolünü ele geçirmek için uzay gemisi filonuzu oluşturma etrafında döner. Gezegeninizi seçin ve ardından birliklerinizi göndermek için yakındaki bir gezegeni seçin.

Gemiler otomatik olarak savaşacak ve ardından gezegeni kontrolünüz altına alacak. Mevcut tüm gezegenlerin kontrolünü elinize aldığınızda kazanır ve bir sonraki seviyeye geçersiniz. Zaman zaman zorlu olsa da, Cosmic Frontline AR, daha çok rahatlatıcı bir deneyimdir. Sizden çok az girdi gerektirir ve sizi uzayda gibi hissettiren rahatlatıcı bir havası vardır.

Cosmic Frontline AR Kullanıcı Puanı: 4.0 Play Store'dan indir

Five Nights at Freddy’s AR

Kendi adına konuşan başka bir isim. Popüler korku IP’sine dayanan Five Nights at Freddy’s AR, size 999 yıla kadar istenmeyen teslimatlar imzalar. Daha da kötüsü, canlı gün ışığını sizden korkutmak isteyen ürkütücü arızalı animatronikler tarafından yönetiliyorlar.

Her seviye bir teslimatla başlar. Kapı zili çalar ve davetsiz misafir için odayı taramalısınız. Statik belirtileri bulmak için cihazınızı hareket ettirin: davetsiz misafirin görüneceği yer burasıdır. Animatronik hareket etmeye karar verdiğinde, onları elektrik çarpması için ekrana dokunun. Seviyeleri tamamlamak için puan toplayın ve daha güçlü düşmanlara karşı kullanmak için özel yetenekler satın alın.

Five Nights at Freddy’s AR Kullanıcı Puanı: 3.5 Play Store'dan indir

Jurassic World AR

Hayır, ne yazık ki Chris Pratt olarak oynayamazsınız. Ama karakteri Owen’ın sizi oyunun temelleri konusunda doldurmasına izin verebilirsiniz. Pokémon GO oynadıysanız, kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Jurassic World Alive, bölgenizi tarih öncesi yırtıcı hayvanlarla doldurmak için Google Haritalar’ı kullanıyor. Sevimli küçük yaratıklar yerine dinozorları bulmak için bir haritayı keşfediyorsunuz.

Jurassic World Alive’da bir dinozor koleksiyonu oluşturacak ve onları diğer dinozorlarla karşı karşıya getirerek olayları tamamlayacaksınız. Deneyim puanları toplayarak yeteneklerini geliştirecek ve her birini daha güçlü bir versiyona dönüştüreceksiniz. Sınırlı süreli etkinliklere katılın ve daha zorlu zorlukların üstesinden gelmek için benzersiz yeteneklerini akıllıca kullanın.

Jurassic World Alive Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

Pikmin Bloom

2021’deki Pikmin Bloom ile Niantic, onu bir kez daha parkın dışına çıkardı. Popüler Nintendo IP’sine dayanan Pikmin Bloom, Pikmin olarak bilinen sevimli küçük yaratıklardan oluşan bir orduyu bulma ve büyütme sorumluluğunu size veriyor. Bir Pikmin yetiştirmeye başlamak için fideleri toplayın ve dikin.

Pokémon GO’da Pokémon yumurtalarını kuluçkalamak gibi, Pikmin Bloom’da yürümek de fideleri büyütür. Sadece bu da değil, her adım, kaydettiğiniz ilerlemeyi size göstermek için canlı bir çiçek izi yaratır. Fideleriniz tam teşekküllü Pikmin’e dönüştüğünde, onları dev mantarlara karşı savaşa götürün veya çeşitli görevleri tamamlayın.

Pikmin Bloom Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

Pokémon GO

Pokémon GO olmadan hiçbir AR listesi tamamlanmayacaktır. Bu oyun tek başına AR türünü popüler hale getirdi ve tam potansiyelini ortaya çıkardı. Pokémon GO sizi gerçek bir Pokémon eğitmenine dönüştürür. Kişiselleştirilmiş avatarınızı yaratın ve 500’den fazla Pokémon’u bulup yakalamak için gerçek dünyaya doğru yola çıkın.

Canlı ve içerikle dolu Pokémon Go, sizi dışarı çıkıp keşfetmeye teşvik ediyor. Diğer oyunculara, hatta en iyi arkadaşlarınıza bir savaşta meydan okuyabilirsiniz. Harika bir AR oyunu olmasının yanı sıra, insanlarla etkileşim kurmayı ve açık havada eğlenmeyi eğlenceli hale getiriyor.

Pokémon GO Kullanıcı Puanı: 4.0 Play Store'dan indir

The Walking Dead: Our World

The Walking Dead’in tehlikeli dünyasına dalın. Dünyamız, yerel haritanızı çeşitli etkinliklerle doldurarak sizi dolaşmaya ve keşfetmeye teşvik eder. Zombi alanlarını temizleyin ve yeni ateşli silahlardan oluşan bir cephanelik toplayın. Saldırı tüfekleri, daha güçlü zombilere karşı harika çalışır, pompalı tüfekler ise kalabalık kontrol araçları olarak iyi performans gösterir. Savaş basittir, ancak bir zombinin kafasının kanlı havai fişeklere dönüştüğünü görmek tatmin edicidir.

Seviyeleri tamamlamak sizi savaşlarda size yardımcı olacak yeni silahlar, kaynaklar ve karakterler içeren paketlerle ödüllendirir. Bundan bahsetmişken, Dünyamız, Rick Grimes, Daryl Dixon ve Michonne Hawthorne gibi diziden önemli karakterler içeriyor.

The Walking Dead: Our World Kullanıcı Puanı: 3.6 Play Store'dan indir

The Witcher: Monster Slayer

The Witcher: Monster Slayer, Pokémon GO formülünden de ipuçları alıyor. Bununla birlikte, Monster Slayer şirin Pokémon’u kendi kurgusal dünyasından yaratıklarla değiştiriyor. Ana hat The Witcher oyunlarına benzer bir hava bekleyin.

Monster Slayer’da bilinmeyen bir witcher olarak oynuyorsunuz ve yavaş yavaş karakterinizin seviyesini yükseltiyorsunuz. Pokémon ve dinozorlar yerine, yerel haritanız oyunun evreninden çeşitli canavarlarla ve size yan görevler sağlayacak karakterlerle dolu. The Witcher’ın bu heyecan verici AR uyarlamasında canavarları yenmek için çeşitli ekran kaydırma hareketleri, sihir ve öğelerin bir kombinasyonunu kullanın.

The Witcher: Monster Slayer Kullanıcı Puanı: 3.7 Play Store'dan indir

Android için en iyi artırılmış gerçeklik oyunları

Piyasaya sürülmesinden yıllar sonra bile, Pokémon GO hala en iyi artırılmış gerçeklik oyunu olabilir. Ancak görebileceğiniz gibi, bazıları listeye girmeyen birçok kayda değer yarışmacı var. Aşağıdaki yorumlarda favorinizi yazmanızı öneririz.