Android için en iyi DJ uygulamaları

Harika Android tabletlerin ve akıllı telefonların yaygın erişilebilirliği, kitleler için içerik oluşturulmasını sağlar. Herkes özgünlüğünü YouTube için videolar yaparak, blog içeriği oluşturarak veya çeşitli platformlarda kendi ürettiği müzikleri yayınlayarak ifade edebilir.

Neyse ki Google Play Store, kendi müziğinizi oluşturmanıza ve mevcut parçaları yeniden düzenlemenize olanak tanıyan uygulamalarla dolu. Ayrıca, bu parçaları tüm ihtişamıyla duymanıza izin veren çeşitli müzik çalarlara da sahiptir. Ancak bu özette, müzik oluşturmaya odaklanan uygulamaları derledik. Bu, dışarıdaki tüm hevesli DJ’ler için.

Groovepad

Groovepad, çeşitli vuruşları, efektleri ve vokalleri birleştirerek sıfırdan parçalar oluşturmanıza olanak tanır. Bununla birlikte, hip-hop, house ve diğer çeşitli elektronik müzikler dahil, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli müzik türleri var. Hatta hangi vuruşların birleştirileceği ve ne zaman kompozisyona dahil edileceği konusunda önerilerde bulunarak size öğretir.

Groovepad reklam desteklidir ve dersler arasında reklam görüntüler, ancak her reklam kolayca atlanabilir. Reklamsız bir deneyim isterseniz, haftalık ses paketlerine erişim sağlayan ve reklamları da kaldıran isteğe bağlı aylık veya yıllık abonelik paketi vardır. Ayrıca 7 günlük ücretsiz bir deneme var, böylece premium deneyimin nasıl olduğunu görebilirsiniz.

Groovepad – müzik oluşturucu Kullanıcı Puanı: 4.7 Play Store'dan indir

Virtual DJ Mixer

Virtual DJ Mixer, denemeniz için size çeşitli seçenekler sunar. Groovepad’e çok benzeyen bu uygulama birden fazla müzik stili sunar: House, Dubstep, Chill, Trap ve daha fazlası. Virtual DJ Mixer, vuruş, bas ve vokal efektlerinin bir kombinasyonunu kullanarak size basit parçalar oluşturma şansı verir.

Uygulama size Groovepad’in yaptığı gibi nasıl parça oluşturacağınızı öğretmiyor, ancak daha yeni başlayanlar için uygun bir ortam sunuyor, bu nedenle müzik oluşturma konusunda yeni olsanız bile öğrenmesi kolaydır.

Virtual DJ Mixer Kullanıcı Puanı: 3.5 Play Store'dan indir

DJ Mixer

DJ Mixer, dijital bir pikap üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar. Telefonunuzdan iki parçaya kadar eklemenize ve sesi beğeninize göre ayarlamanıza olanak tanır. Parçalarınızda farklı bir etki elde etmek için birden fazla anahtarla oynayabilir ve her birini ayarlayabilirsiniz. DJ Mixer reklam desteklidir, ancak ne yazık ki reklamsız bir plan sunmuyor. Ancak, birkaç reklam izleyip gerçek döner tablaya geldiğinizde, çoğunlukla fazla kesintiye uğramayan reklamsız bir deneyimdir.

DJ Mixer : DJ Audio Editor Kullanıcı Puanı: – Play Store'dan indir

Easy Beat

Easy Beat, Hip-Hop, Phonk, EDM ve Synthwave dahil olmak üzere aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli müzik stilleri sunar. Mükemmel parçanızı oluşturmanız için lead ve bas gibi basit araçlar sağlar. Uygulama ayrıca, iş akışı hakkında iyi bir fikir edinebilmeniz için ilk parçanızın oluşturulmasında size rehberlik eder. Daha da iyisi, hangi ses kombinasyonunu seçerseniz seçin, ortaya çıkan parçalar ahenkli geliyor, bu da herkesin Easy Beat ile oluşturabileceği anlamına geliyor.

Create Music DJ Pad: Easy Beat Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

Drum Pad Machine

Drum Pad Machine, Groovepad’i yapan aynı şirket olan Easybrain tarafından geliştirilmiştir. Her iki uygulama da benzer bir giriş ve kullanıcı arayüzünü paylaşıyor. Bununla birlikte, Drum Pad Machine size ped kullanmanın temellerini de tanıtırken, burada öğrenme eğrisi çok daha diktir. Bunun nedeni, Drum Pad Machine’in bir parça oluşturmak için birden fazla parmak kullanmanızı teşvik etmesi ve her vuruşun zamanlaması için daha az ipucu vermesidir. Sonuç olarak, bu uygulama zaten müzik oluşturmaya biraz aşina olan kullanıcılara daha fazla hitap edebilir.

Tıpkı Groovepad gibi, Drum Pad Machine de ücretli reklamsız bir plan ve premium özelliklerin 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü sunar.

Drum Pad Machine – bateri Kullanıcı Puanı: 4.4 Play Store'dan indir

Edjing MIX

Başka bir pikap simülatörü olan Edjing Mix, muhtemelen bugünün listesindeki en özellikli uygulamadır. Uygulama, sağlanan çok sayıda örnek parçayı kendinize ait bir şeye nasıl dönüştüreceğinizi öğretirken, bir döner tabla kullanmanın gerekli adımlarında size rehberlik eder.

Edjing Mix’in kullanımı ücretsizdir, ancak ücretli bir PRO sürümü sunar. Hepsinden iyisi, PRO özelliklerini üç gün boyunca deneyebilir ve daha sonra ücretsiz sürüme geçebilirsiniz.

edjing Mix – DJ müzik mikseri Kullanıcı Puanı: 4.5 Play Store'dan indir

Beat Maker Pro

Edjing MIX ile aynı şirket tarafından yapılan Beat Maker Pro, ödüllendirici ve görsel olarak tatmin edici bir deneyim sunuyor. Size yalnızca uygulamanın birçok özelliğinden nasıl yararlanacağınızı öğretmekle kalmaz, aynı zamanda girdileriniz hakkında geri bildirimde bulunur ve başarılı olduğunuzda sizi başarılarla donatır.

Dersleri tamamlamak ve iyi puanlar almak, denemeniz için yeni parkurların kilidini açar. Yani burada uygulamayı kullanmayı öğrenmeyi teşvik eden bir oyunlaştırma var. Beat Maker Pro, ücretli bir Pro sürümü sunar, ancak Edjing MIX’de olduğu gibi, Pro sürümüne üç gün boyunca bir şans verebilir ve bunun değerli bir yatırım olup olmadığını görebilirsiniz.

Beat Maker Pro – Drum Pad Kullanıcı Puanı: 4.1 Play Store'dan indir

Remixlive

Remixlive, zevkiniz ne olursa olsun müzik parçaları oluşturmak için çok sayıda seçenek sunan başka bir davul pad loop uygulamasıdır. Tek bir düğmeye basarak parçalarınıza bas, synth, vokal ve çeşitli efektler ekleyin. Ne yazık ki, uygulama diğer bazı oyunlar gibi bir eğitim modu sunmuyor, bu nedenle Remixlive kesinlikle müzik oluşturmaya aşina olan daha deneyimli kullanıcılara hitap ediyor.

Remixlive – Make Music & Beats Kullanıcı Puanı: 4.1 Play Store'dan indir

Müzik parmaklarınızın ucunda

Bu listedeki çoğu uygulama karşılaştırılabilir özellikler sunarken, tüm beceri seviyelerindeki potansiyel müzisyenlere hitap etmeleri, bizim en iyi seçeneklerimiz olmalarının nedenidir. Temelde, hangi uygulamayı seçerseniz seçin, dijital DJ’lik için Edjing MIX veya tüm bateri tutkunları için Groovepad olsun, herkes için bir şeyler vardır. Müziğinizi oluşturmak için hangi uygulamaları kullanmayı tercih ediyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.