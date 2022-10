Android için en iyi zombi oyunları

Ekim ayındayız ve pek çok ülke için cadılar bayramı yaklaşıyor. Bu da çocukların bedava şeker vaadi için yakında ön kapınızı rahatsız edecekleri ve ölümsüzlerin yerin altından yükseleceği anlamına geliyor. Hey, kıyametin ne zaman geleceğini asla bilemezsin. Ayrıca, yeni ve güvenilir bir Android tablete geçmek ve tatil ruhuna girmek için koltuğunuzun rahatlığında en iyi korku oyunlarından bazılarını oynamak için mükemmel bir zaman olabilir.

Ama olay şu ki, tüm zombi oyunları eşit yapılmaz. Bununla birlikte, 2022’de Android’de mevcut olan, oynaması ücretsiz ve aşırı duygusal güzelliklerle dolu en iyi zombi oyunlarını bir araya getirerek zor işi sizin için yaptık.

Dead Ahead

Bir zombi salgını olsa ne yapardınız? Görünüşe göre, Dead Ahead’deki adam kaçışını bir scooter üzerinde yapmaya karar veriyor. Ayrıca, mümkün olduğu kadar çok sayıda ölümsüzün üzerinden geçmeye kararlı. Kahramanın ve scooter’ının kontrolünü elinize alın ve en yüksek puanı toplarken engelleri aşmaya, rampaları atlamaya ve zombileri öldürmeye çalışın. Dead Ahead, ilerledikçe size daha büyük zorluklar getiriyor.

Ama üzülmeyin; Toplanan puanlar, arazi motosikletlerinden helikopterlere, silahlara ve hatta daha büyük ödüller sunan konumlara kadar daha iyi tekerlekler satın almanızı sağlar. Dead Ahead, başka bir yarış için geri gelmenizi sağlayacak çekici bir görsel stile ve hızlı tempolu bir oyuna sahip.

Dead Ahead Kullanıcı Puanı: 4.4 Play Store'dan indir

Dead Trigger 2

Bir an için hızlı zombileri, hantal zombileri veya patlayan zombileri unutun. Gökdelen büyüklüğünde zombilere ne dersiniz? Dead Trigger 2’ye hoş geldiniz. Kıyamet odaklı bu birinci şahıs nişancı oyununda, sadece kendinizi savunmakla kalmamalı, aynı zamanda çeşitli silahlarla zombileri suratlarına vurarak diğer hayatta kalanlara yardım etmelisiniz.

Neyse ki, çoğu operasyon üssünüze katılarak ve değerli malzemeler üreterek iyiliğin karşılığını veriyor. Dijital ekran kontrollerini kullanarak karakterinizi kontrol edin ve ıssız harabelerde onlara rehberlik edin. Çeşitli silahlar kullanarak zombileri savuşturun ve hayatta kalanların muhtemelen yeni müttefikler kazanmalarına yardımcı olun.

Dead Ahead ve devamından farklı olarak Dead Trigger 2’nin daha ciddi bir havası var.

Dead Trigger 2 Kullanıcı Puanı: 4.3 Play Store'dan indir

Doomsday: Last Survivors

Doomsday, sizi ölümsüzlerin harap ettiği bir dünyaya fırlatan izometrik bir macera oyunudur. The Last of Us ve Lollipop Chainsaw gibi türdeki popüler oyunlardan bariz ipuçları alıyor. Örneğin, kontrolünü elinize aldığınız bir grup, kabarık sakallı, orta yaşlı, huysuz bir adam ve beyzbol şapkası takan küstah bir gençten oluşur. Bu Joel ve Ellie’ye benzemiyor mu? Erken saatlerde, pembe bir elektrikli testereyle zombileri öldüren okul üniformalı canlı bir kızla da tanışırsınız.

Zombilere karşı sık karşılaştığınız durumlarda, her karaktere özel geleneksel silahları ve yetenekleri kullanabilirsiniz.

Doomsday: Last Survivors Kullanıcı Puanı: – Play Store'dan indir

Into the Dead 2

Into the Dead 2, umutsuzca evine, ailesinin yanına dönmeye çalışan bir babanın hikayesini takip ediyor. Ölümsüzlerin görünüşte sonsuz dalgaları yoluna çıkıyor ve tehlikeden kaçarken onu ıssız tarlalarda ve kasvetli ormanlarda yönlendirmek size kalmış.

Seviyeleri ve çeşitli zorlukları tamamlarken kendinizi savunmak için yeni silahların kilidini açacaksınız. Into the Dead 2, ganimetleri zombi gruplarının tam ortasına yerleştirerek risk ve ödül arasında büyük bir denge kurar. Güvenlik için mi koşuyorsun? Ya da değerli eşyalarınızı almaya çalışırken ölme riskiniz mi var? Seçim senin ve yanlış seçersen ölürsün.

Into the Dead 2 Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

State of Survival: Zombie War

İzometrik bir macera oyunu olarak var olan State of Survival, Doomsday’e benzer şekilde oynuyor. Aslında, her iki oyunun da aynı şirket tarafından yapılmaması şaşırtıcı. State of Survival, sizi bir yerleşim oluşturmak için bir araya gelen küçük bir kurtulan grubundan sorumlu tutuyor. Onların refahını sağlamak için yerleşimi genişletmeli, geçim için ürün toplamalı ve yakındaki zombileri temizlemelisiniz. Doomsday’de olduğu gibi, geleneksel silahlara ve ayrıca silah taretleri, el bombaları ve çok daha fazlası gibi her karaktere özgü yeteneklere erişiminiz var.

State of Survival: Zombie War Kullanıcı Puanı: 4.5 Play Store'dan indir

The Walking Dead No Man’s Land

Gösterinin resmi olarak lisanslı bir video oyunu uyarlaması olan No Man’s Land, Walking Dead serisinden önemli karakterlere sahiptir. Başka bir deyişle, Daryl, Merle, Abraham ve daha pek çok karakterin sonunda amacınıza katılmasını bekleyin.

Savaş, ızgara tabanlı bir alanda gerçekleşir ve tüm zombileri öldürmek veya tüm malzemeleri toplamak gibi gereksinimleri tamamlayarak ilerlersiniz. Temelde The Walking Dead No Man’s Land, ekibinizi kurarken öğütmeniz gereken tonlarca şeyle dolu bir strateji oyunudur.

The Walking Dead No Man’s Land Kullanıcı Puanı: 4.3 Play Store'dan indir

The Walking Dead Survivors

The Walking Dead kesinlikle birden fazla sözü hak ediyor. Bu sefer, Survivors ile. Seriye dayanan Survivors, karakterleri topladığınız ve yerleşiminizi giderek daha büyük zombi ordularının saldırılarından koruduğunuz izometrik bir kule savunma oyunudur. Hayatta kalanlar ayrıca diziden Glenn, Rick, Shane ve daha pek çok karaktere sahiptir. Yeterince şansla, bu stratejik kule savunma oyununda bir sonraki zombi saldırısında hayatta kalmak için operasyon üssünüzü güçlendirmenize, koruma kuleleri inşa etmenize ve çevredeki duvarları onarmanıza yardımcı olmaları için onları işe alabilirsiniz.

The Walking Dead: Survivors Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

Dead Ahead: Zombie Warfare

Zombie Warfare, Dead Ahead’den daha taktiksel bir yaklaşım benimsiyor. Bu devam oyununda zırhlı bir otobüsün ve bir grup hayatta kalanın sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Amacınız, zombi istilasına uğramış çorak arazide otobüse rehberlik etmek, ölümsüz alanları temizlemek ve değerli malzemeleri yeniden stoklamaktır. Zombie Warfare daha yavaş ilerliyor. Çoğu seviye, birliklerinizi yıkmak ve otobüsün ilerlemesine izin vermek için bir barikata gönderdiğinizi görüyor. Tabii ki, zombiler sadece bunu yapmanıza izin vermez ve her seviye, otobüsünüzü saldırılara karşı korurken yolu temizleme yarışına dönüşür.

Dead Ahead: Zombie Warfare Kullanıcı Puanı: 4.5 Play Store'dan indir

En sevdiğiniz zombi oyunu nedir?

Dead Ahead, Dead Trigger 2, The Walking Dead Survivors, Android için en iyi zombi oyunlarından bazılarıdır, bundan daha iyi olamaz, ancak bazı ilginç başlıklar çatlaklardan kaymış olabilir. Neyse ki, listemiz sürekli olarak güncellemelerle büyüyor. Peki sizin favori zombi oyununuz hangisi? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin ve bir sonraki güncellemeyi yaparken değerlendirelim.