Çerezler, web sitelerinin göz atma deneyiminizi geliştirmek için cihazınıza kaydettiği küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, web sitelerinin oturum açma bilgilerinizi ve tercihlerinizi hatırlamasına ve yerel olarak alakalı içerik sunmasına yardımcı olan veriler içerir. Çerezler sayesinde, bir web sitesini her ziyaret ettiğinizde veya göz atma tercihlerinizi her ayarladığınızda oturum açma kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekmez.

Ancak, tanımlama bilgileri zamanla birikir ve yavaş yükleme ve biçimlendirme hataları gibi tarama sorunlarına neden olabilir. En iyi Android akıllı telefonlarda çerezleri silmek, bu sorunların çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca, çerezlerin silinmesi depolama alanını temizler. Android’de çerezleri nasıl sileceğinizi bilmiyorsanız, bu kılavuz yardımcı olabilir.

Google Chrome’da Android’de çerezler nasıl silinir

Tüm büyük Android tarayıcılarında çerezleri silebilirsiniz. En popüler Android tarayıcıları olan Google Chrome, Mozilla Firefox ve Samsung Internet‘te çerezleri silme adımlarını ayrıntılı olarak anlattık. Google Chrome, Vivaldi ve Brave dahil olmak üzere Chromium tabanlı tarayıcıların çoğunda çerezleri silmek için aşağıdaki adımları kullanın.

Android’de Chrome uygulamasını başlatın ve sağ üst köşedeki üç noktalı menüye dokunun. Ayarları aç. Gizlilik ve güvenlik seçeneğini seçin. Tarama verilerini temizle seçeneğine dokunun. Zaman aralığını Tüm zamanlar olarak ayarlayın ve Çerezler ve site verileri seçeneğini seçin. Çerezleri cihazınızdan silmek için Verileri temizle‘ye dokunun.

Chrome’da Android’de bireysel web siteleri için çerezler nasıl silinir

Android cihazınızda hatalı çalışan bir web sitesi varsa, tüm tanımlama bilgilerini silmek yerine yalnızca o web sitesi için tanımlama bilgilerini temizleyin.

Chrome’u başlatın ve hatalara neden olan web sitesini açın. Üç noktalı menüyü açın ve (i) simgesine dokunun. Çerezler’i seçin ve Çöp Kutusu düğmesine dokunun. Bu web sitesi için çerezleri temizlemek için Temizle düğmesini kullanın.

Web sitelerinin Chrome’da Android cihazınızda çerez depolamasını nasıl durdurabilirsiniz?

Google Chrome, web sitelerinin Android cihazlarınızda çerez depolamasını engelleyebilir. Gelecekte çerezlerle uğraşmak istemiyorsanız bu özelliği açın.

Chrome uygulamasını başlatın ve Ayarlar‘ı açmak için üç noktalı menüyü kullanın. Site ayarları‘nı seçin ve Çerezler’i açın. Üçüncü taraf tanımlama bilgilerini engelle veya Tüm tanımlama bilgilerini engelle seçeneklerini belirleyin.

Üçüncü taraf çerezlerini engelle seçeneğinin belirlenmesi, yalnızca web sitelerinde kullanıcı davranışını izlemek için kullanılan üçüncü taraf çerezlerini engellediğinden, web sitelerinin Android cihazınızda bazı çerezleri depolamaya devam etmesini sağlar.

Tüm tanımlama bilgilerini engelle seçeneğini belirlerseniz, web siteleri cihazınızda herhangi bir tanımlama bilgisi depolayamaz. Bu nedenle, web siteleri giriş bilgilerinizi veya kişiselleştirilmiş ayrıntılarınızı kaydedemez ve bu da ortalamanın altında bir tarama deneyimiyle sonuçlanır. Web sitelerinin Android cihazınızda çerez depolamasını istemiyorsanız bu seçeneği kullanın.

Mozilla Firefox’ta Android’de çerezler nasıl silinir

Chrome yerine Mozilla Firefox tarayıcısını kullanıyorsanız, Android cihazınızdaki çerezleri silmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Firefox uygulamasını başlatın ve ekranın sağ alt köşesindeki üç nokta simgesine dokunun. Ayarları aç. Tarama verilerini sil seçeneğini seçin. Çerezler‘i seçin ve Tarama verilerini sil düğmesine dokunun. İşlemi onaylamak için Sil‘e dokunun.

Samsung Internet’te Android’de çerezler nasıl silinir

En iyi Samsung akıllı telefonlarından birini kullanıyorsanız, varsayılan Samsung İnternet tarayıcısını kullanabilirsiniz. Samsung İnternet tarayıcısını kullanıyorsanız, Android akıllı telefonunuzdaki çerezleri nasıl sileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Samsung İnternet tarayıcısını başlatın ve sağ alt köşedeki menü düğmesine dokunun. Ayarlar‘ı açın ve Kişisel tarama verileri seçeneğini seçin. Tarama verilerini sil‘i açın ve Çerezler ve site verileri seçeneğini seçin. Verileri sil düğmesine dokunun ve onaylayın.

Android’de çerezleri silmek iyi bir fikir mi?

Web siteleri cihazınızda her türlü veriyi depolayabildiğinden, zaman zaman tarayıcınızdan çerezleri temizlemek ve gizliliğinizi geliştirmek için başka yöntemler kullanmak iyi bir fikirdir. Bu, tarayıcınızın sorunsuz çalışmasını sağlayacak, dolu depolama alanını temizleyecek ve çevrimiçi gizliliğinizi koruyacaktır.

Ancak tanımlama bilgilerinin silinmesi, kayıtlı oturum açma kimlik bilgilerinizi ve web sitesi tercihlerinizi de siler. Bu, hesaplarınızda tekrar oturum açmanız gerektiği anlamına gelir; bu, çerezleri çok sık temizlemeniz sakıncalı olabilir.