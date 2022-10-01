Android’de Terraria için en iyi modlar nasıl indirilir ve kurulur

Terraria, Android’de bulunan en iyi sandbox (sanal alan) oyunlarından biridir. Keşfetmeyi ve inşa etmeyi teşvik eder, bu nedenle her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler vardır. Tek bir oyunda tüm dünyayı keşfetmeye çalışsanız bile, sunduğu her şeyi denemek için birden fazla oyun oynamanız gerekecek. Ancak, Terraria’nın içeriğinden memnun değilseniz veya daha fazlasını istiyorsanız, mevcut birçok moddan biriyle deneyimi düzenleyebilirsiniz.

Bu kılavuz, Terraria’nın Android sürümü için modların nasıl kurulacağını gösterecektir. Korumalı alan deneyiminizi genişletmeye hazırsanız, devamını okuyun. Android için en iyi oyun kollarından (joystick) biriyle deneyiminizi de geliştirebilirsiniz.

Android’de Terraria için hangi modlar mevcut?

Terraria modları, oyunu yeni bir ışıkta deneyimlemenize yardımcı olabilir. Bu Android modları, patronların ve düşmanların görünümünü değiştirebilir, yeni müzik ekleyebilir, eşyaların ve silahların çalışma şeklini değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilir.

Android için Terraria modları, PC modları kadar kapsamlı değildir, ancak oyunun çalışma şeklini değiştirmek istiyorsanız, onlara bir şans vermeye değer. Calamity gibi popüler PC modlarını burada bulamazsınız; bunun yerine, oyunda küçük ince ayarlar ve değişiklikler göreceksiniz. Terraria’yı modifiye etmekten hoşlanıyorsanız, ancak daha çeşitli bir modlama deneyimi istiyorsanız, bu harika Android oyunları için modlar yüklemeyi deneyin.

Terraria’da modlar nasıl kurulur

Başlamadan önce Terraria’yı satın alıp yüklemeniz gerekir. Modları yüklemeye başlamadan önce oyunu açıp kapatın. Oyunu bir kez çalıştırmak gerekli olmasa da, modları yüklemeye başlamadan önce ana oyunun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bu iyi bir yoldur.

Ayrıca Android Terraria oyununuzu modlamanın resmi olarak desteklenmediğini de bilmelisiniz; modlu oyunlar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

Oyun dosyalarına erişmek ve bunları değiştirmek, teknik destek hakkınızı geçersiz kılar.

Terraria forumlarında saldırıya uğramış kaydetme dosyalarının dağıtılması kesinlikle yasaktır.

Bu sonuçları kabul ettikten sonra, oyuna başlamanın ve modlamaya başlamanın zamanı geldi.

Terraria Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

TL Pro nasıl kullanılır

Ne yazık ki, Android’de güvenilir bir şekilde çalışan Terraria modları, TL Pro uygulaması aracılığıyla kullanılabilen modlardır. Bu uygulama Terraria için bir mod yükleyici görevi görerek doku paketleri, modlar, hile kodları ve daha fazlasını yüklemenize ve kullanmanıza olanak tanır. Ancak bu, Calamity gibi en popüler Terraria modlarından bazılarını kullanamayacağınız anlamına gelir.

TL Pro Kullanıcı Puanı: 4.7 Play Store'dan indir

TL Pro’yu indirdikten sonra modları yüklemek çok kolay.

TL Pro’yu açın. Herhangi bir kategoriye dokunun. Ekranınızın sağ üst köşesindeki Artı düğmesine dokunun.

Herhangi bir moda dokunun. Ekranın altındaki İndir düğmesine dokunun.

Modunuz otomatik olarak indirilecek ve kurulacaktır. Modunuzla oynamaya başlamak için Terraria uygulamasını başlatın. Hile menüsü, karakter ve dünya dışa aktarıcısı ve daha fazlasını içeren gelişmiş ayarlara erişmek için TL Pro’daki Diğer sekmesine de dokunabilirsiniz.

Her seferinde bir mod yüklemenizi öneririz. Bu, bir mod sorunlara neden oluyorsa, suçluyu daraltmanıza yardımcı olabilir.

Daha önemli değişiklikler sunan APK’lar mevcuttur; ancak, kötü amaçlı yazılımların telefonunuza bulaşması için potansiyel olarak bir yol görevi görebileceklerinden, bunları riski size ait olmak üzere kullanın. Android için Terraria daha iyi mod desteği alana kadar TL Pro’da bulunan modlara bağlı kalmanızı öneririz.

TL Pro’da modlar nasıl kaldırılır

Bir moddan hoşlanmıyorsanız veya başka bir modla değiştirmek istiyorsanız TL Pro ile kaldırabilirsiniz. TL Pro aracılığıyla kullanılabilen modlar, kaydetme dosyanızı etkilemeden kaldırılabilir. Ancak, oyun sırasında bir modun kaldırılmasının oyunun düzgün çalışmasını engelleme riskinin hala olduğunu unutmayın. Orijinal Terraria ile modifiye edilmiş bir sürüm arasında gidip gelmeyi planlıyorsanız, iki ayrı kaydetme dosyası oluşturmak en iyisi olabilir.

Açıksa Terraria uygulamasını kapatın. TL Pro‘yu açın. Modun kategorisine dokunun. Modunuza dokunun. Yüklenen modlar, kaldırılan modlardan ayrı olarak görünecektir. Artı (+) düğmesine dokunmanız gerekmez. Paketi Sil‘e (Delete Pack) dokunun.

Terraria modlarının dünyasını keşfedin

Birçok kişi Android’deki Terraria’nın yakında PC ile aynı modlama yeteneğine sahip olacağını umarken, oyununuzu değiştirmenin hala birçok yolu var. TL Pro, hem gaziler hem de yeni başlayanlar için mükemmel bir araçtır. Modifiye edilmiş Terraria’nın ötesine geçmek istediğinizde, mevcut en iyi Android oyunlarıyla saatlerce eğlenebilirsiniz.