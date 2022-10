Android’deki en iyi üretkenlik uygulamaları

Amazon Echo Show ya da Nest Hub gibi akıllı bir ev asistanınız olsa bile, sağlıklı bir iş-yaşam dengesini korurken günlük sorumluluklarınızı yönetmek zor olabilir. Bazen, gerçekten günde işleri halletmek için yeterli saat yokmuş gibi geliyor ve stresli olduğunuzda veya havanızda olmadığınızda odaklanmak imkansız. Neyse ki, bu ikilemin cevabı avucunuzun içinde. Bugünlerde her şey için bir uygulama var.

Bu nedenle, daha fazla verimlilik gerektiren iş veya özel hayatınız olsun, arkanızdayız. Bunlar, daha akıllı çalışmanız, odaklanmanız ve her gün daha fazlasını yapmanız için ihtiyaç duyacağınız uygulamalardır.

Bitwarden

Giriş yaptığınız her site için güçlü, benzersiz bir parola kullanmak iyi bir uygulamadır. Ancak, tüm bu şifreleri hatırlamak imkansız olduğundan, bu ücretsiz uygulama, gelişmiş uçtan uca şifreleme kullanarak bunları güvenli bir şekilde saklamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca, uygulamayı kullanarak, günlük bilgilerinizi tek bir dokunuşla diğer uygulamalara otomatik olarak doldurabilirsiniz; kopyalayıp yapıştırmanıza gerek yok.

Oturum açma bilgilerini kaydetmenin yanı sıra kredi kartlarını, kimlikleri ve güvenli notları saklayabilir ve bunları klasörler halinde düzenleyebilirsiniz. Bitwarden’in şifre üreticisi, 128 karaktere kadar şifreler veya 20 kelimeye kadar şifreler oluşturmak için uygundur; Onları daha da benzersiz hale getirmenize yardımcı olmak için her tür için özelleştirme seçenekleri dahil edilmiştir.

Bitwarden Parola Yöneticisi Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

Basit Takvim Pro

Bu uygulamanın adı her şeyi söylüyor; Bu gerçekten birçok özelleştirme seçeneğine sahip basit ve güzel bir takvim uygulamasıdır. Reklamsız uygulama ücretsiz değildir; 2.72 TL ve bir kerelik ücret gerektirir; yine de buna değer. Temel özelliklerinden bazılarını denemek isterseniz, Basit Takvim’in ücretsiz bir sürümü vardır, ancak widget’lar, saat dilimi desteği, e-posta hatırlatıcıları, görevler ve renk özelleştirmesi yoktur.

Microsoft Outlook, Samsung Calendar, Nextcloud veya Google Calendar gibi farklı bir takvim kullananlar için etkinliklerinizi CalDAV kullanarak senkronize edebilirsiniz. Olayları eklemenin diğer yolları, onları bir ICS dosyası aracılığıyla içe aktarmak veya manuel olarak eklemektir. Kişilerinize Basit Takvim erişimi verirseniz, onların doğum günlerini ve yıldönümlerini bile eşitleyebilirsiniz. Olağan takvim görünümlerinin yanı sıra aylık ve günlük, yıllık ve basit etkinlik listesi görünümlerini de içerir.

Basit Takvim Pro Kullanıcı Puanı: 4.5 Play Store'dan indir

Solid Explorer File Manager

Bu dosya yöneticisi her şeyi yapar ve sayısız temaları ve renk şemaları sayesinde oldukça şıktır. Yerel dosyalarınıza erişmenin yanı sıra bir SD kart, USB OTG ve bulut dosyalarına erişebilir ve bunları yönetebilirsiniz; ayrıca dosyalar otomatik olarak koleksiyonlar halinde düzenlenir. Solid Explorer, Google Drive, Dropbox, SugarSync ve OneDrive dahil olmak üzere çok sayıda bulut hizmetini destekler. Eklentileri kullanarak işlevselliğini de genişletebilirsiniz. 14 günlük ücretsiz deneme süresiyle birlikte gelir, ardından premium özelliklere erişiminizi kaybedersiniz ve uygulama içinde reklamlar görürsünüz.

Dosyalar için dört görüntüleme seçeneği vardır: liste, ızgara, galeri ve kompakt. Benzer şekilde, dört sıralama seçeneği vardır: ad, tarih, boyut ve tür. Ek olarak, dosyalar ve klasörler arşivlenebilir, gizlenebilir, şifrelenebilir (güçlü AES şifrelemesi kullanılarak), aktarılabilir ve uygulamanın yer imleri bölümüne eklenebilir. Dosyaları ve klasörleri bilgisayar gibi başka bir cihaza aktarmak için uygulama içinde bir FTP sunucusu bile oluşturabilirsiniz.

Solid Explorer File Manager Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

Evernote

Çok fazla not alan biriyseniz veya her tür dijital içeriği saklamak için uygun bir yer arıyorsanız, bu uygulama tam size göre. Evernote, basit bir dijital not defteri olarak başlayan tanınmış bir üretkenlik uygulamasıdır, ancak artık bundan çok daha fazlasıdır. Not almanın yanı sıra uygulamayı, görevleri, resimleri, eskizleri, ekleri ve sesleri yakalamak ve depolamak için kullanabilirsiniz. Daha sonra bu öğeleri özel not defterlerinde düzenleyebilirsiniz.

Evernote’un kullanımı ücretsizdir, ancak sınırlamaları vardır. Ancak, uygulamadan daha fazlasını istiyorsanız Kişisel veya Profesyonel plana yükseltebilirsiniz. Yükseltme, size aylık yüklemeler için çok daha fazla depolama alanı sağlar, izin verilen maksimum not boyutunu artırır, görev yönetimini etkinleştirir, Google takvimiyle senkronize eder, uygulamanın ana ekran özelleştirmesinin kilidini açar ve PDF ek açıklamasına izin verir.

Evernote – Not Düzenleyici Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

TickTick

Hayat, birçoğunu muhtemelen kendi başınıza hatırlayamayacağınız projeler, görevler, istekler ve hedeflerle doludur. TickTick, bu şeyleri takip etmenize yardımcı olan ve bunları ne zaman yapmanız gerektiğini size hatırlatan, zengin özelliklere sahip, kullanıcı dostu bir görev yöneticisidir. Etiketleri ve özel listeleri kullanarak görevleri de düzenleyebilirsiniz. Görevlerinizi bir liste olarak görüntülemenin yanı sıra, bir takvimde bunlara ilişkin bir genel bakış elde edebilirsiniz.

TickTick’in ücretsiz sürümü birçok kullanıcı için yeterli olsa da, Premium’a yükseltme birçok değerli özelliğin kilidini açar. Yeni başlayanlar için, listeleri paylaşmanıza ve ailenize, arkadaşlarınıza veya ekip üyelerine görevler atamanıza izin veren işbirliği özelliklerinin kilidini açacaksınız. Ayrıca, cihazınızın ana ekranı için gelişmiş widget’lara erişebilirsiniz: Eisenhower matrisi, aylık ve zaman çizelgesi görünümü. Premium ayrıca, bireysel görevlere odaklanmanıza yardımcı olmak için premium temalar, beyaz gürültü seçenekleri ve bir Pomodoro zamanlayıcı özelliği içerir.

TickTick:To-do list & Tasks Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

Google Drive

En popüler bulut tabanlı depolama çözümlerinden biri olarak, muhtemelen Google Drive‘ı zaten biliyorsunuzdur. Google’ın kendi hizmetlerinden her tür dosya ve belgeyi depolamak için mükemmeldir: Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar. Daha sonra nereye giderseniz gidin bu dosyalara ve belgelere erişebilirsiniz. Tüm hesaplar 15 GB depolama alanıyla başlar (Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar genelinde); ancak uygulamada daha fazla depolama alanı satın alma seçeneği vardır.

Dosya paylaşımı ve işbirliği, bu uygulamayı öne çıkaran özelliklerdir. Doğrudan bir bağlantı kullanarak sürücünüzdeki her şeyi paylaşabilir ve erişimi, seçtiğiniz veya yalnızca bağlantıya sahip kullanıcılarla sınırlandırmayı seçebilirsiniz. Bilgisayarınızda Google Drive uygulamasını da kullanıyorsanız, klasörlerinizin bir kısmını veya tamamını senkronize edebilir ve bunlara Android cihazınızdan erişebilirsiniz, bu da onlara her zaman erişmenizi sağlar.

Google Drive Kullanıcı Puanı: 4.3 Play Store'dan indir

X-plore

Bu benzersiz, reklam destekli dosya yöneticisi, son derece özelleştirilebilir arayüzü sayesinde kendi başına bir ligdedir. Çift panelli gezgin özelliği sayesinde, dosyaları bir bölmeden diğerine hızla kopyalayabilir ve aktarabilirsiniz. Solid Explorer gibi, bir SD Kart, USB OTG ve bulut üzerinden dosyaların görüntülenmesini ve yönetilmesini destekler. Mega, pCloud, MediaFire, OneDrive ve Dropbox dahil olmak üzere 11 bulut depolama hizmetini destekler.

Cihazlar arasında dosya aktarmanız gerekiyorsa, çok sayıda seçenek vardır: LAN, FTP, SSH, Wifi ve DLNA. Ek olarak, X-plore’un dosyaları görüntüleme, yeniden adlandırma, paylaşma, çoğaltma, gizleme ve sıkıştırmaya yönelik dosya yönetimi seçenekleri kesinlikle işe yarayacaktır. Hatta bir uygulama içi bağış yoluyla altı ek özelliğin kilidini açabilirsiniz. Son olarak, disk harita görünümü tüm sürücünüzü grafik biçiminde gösterir ve her dosyayı boyuta göre sıralayarak en çok alanı neyin kullandığını görmenize olanak tanır.

X-plore File Manager Kullanıcı Puanı: 4.3 Play Store'dan indir

SwiftKey

Bazen Android cihazınızdaki varsayılan klavye, yazma hızınızı ve doğruluğunu artırmak için üretkenliği artıran özelliklerden yoksun olabilir. SwiftKey, faturaya uyan şık bir klavye uygulamasıdır. Bir klavyeden beklediğiniz tüm özellikleri ve hatta ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz bazı özellikleri içerir. Örneğin, tercih ettiğiniz klavye modunu seçebilir, gizli moda geçebilir, klavyeyi yeniden boyutlandırabilir ve düzeni değiştirebilirsiniz.

Aralarından seçim yapabileceğiniz etkileyici bir ücretsiz klavye temaları galerisi var ve hoşunuza giden bir şey bulamazsanız kendinizinkini de oluşturabilirsiniz. Swiftkey’nin yazma özellikleri arasında otomatik düzeltme, hızlı tahmin ekleme, hızlı nokta, otomatik büyük harf yapma, otomatik boşluk, imleç kontrolü, hızlı silme ve akış veya hareket girişi bulunur. Yerleşik istatistikler, uygulamanın mobil yazmanızı ne kadar geliştirdiğini görselleştirmenize de yardımcı olabilir.

Microsoft SwiftKey Klavye Kullanıcı Puanı: 4.1 Play Store'dan indir

Spark

Son olarak, bir e-posta uygulamamız var, ancak Spark, ortalama e-posta uygulamanız değil. Ücretsizdir ve Gelen Kutunuzu kontrol altına almanıza yardımcı olacak etkileyici özelliklerle doludur. Akıllı Gelen Kutusu özelliği etkinleştirildiğinde uygulama, eklenen tüm hesaplardan e-postaları toplar ve bunları sizin için otomatik olarak kategorilere ayırır (ör. kişisel, bildirimler, haber bültenleri). Ancak, gelen kutunuzu standart şekilde tercih ederseniz, Akıllı Gelen Kutusu devre dışı bırakılabilir.

Spark, önemli e-postaları sabitlemenize, işlemeye hazır olmadığınız e-postaları ertelemenize ve e-postaları daha sonra gönderilmek üzere planlamanıza olanak tanır. Ayrıca, kaçırmış olabileceğiniz önemli okunmamış e-postalar hakkında sizi uyararak her şeyden haberdar olmanıza yardımcı olur. Ayrıca, mesajınıza belirli bir gün ve saatte yanıt almadığınızı bildirmek için takip hatırlatıcıları da ayarlayabilirsiniz.

Spark Mail – Smart Email Inbox Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

Zaman hepimiz için çok önemli

Üretkenlik, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve ayarlanması gereken kişisel bir yolculuktur. Belki de her günden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olması için Android’deki en iyi uygulamalardan yalnızca birkaçına ihtiyacınız vardır. Biraz deneme yanılma ile önceliklerinizi sıraya koyacak ve boş zamanlarınız için daha fazla boş zamanınız olacak. Her şey özveri ve tutarlılıkla ilgili.

Sizin tercihlerinizi duymayı çok isteriz. Günlük işlerinizi kolaylaştırma için hangi üretkenlik uygulamalarını kullanıyorsunuz?