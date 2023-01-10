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Ant-Man and The Wasp: Quantumania Fragmanı Yayınlandı!

2023 yılında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Ant-Man and The Wasp: Quantumania filminin fragmanı yayınlandı.

İbrahim Özbek

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2023 yılında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Ant-Man and The Wasp: Quantumania filminin fragmanı yayınlandı.

Marvel evreni yapılan her film ile beraber genişlemeye ve büyümeye devam ediyor. İlk olarak 2020 yılında beyazperdeye çıkmaya hazırlanan Ant-Man and The Wasp: Quantumania, pandemi ile beraber rafa kalkmıştı. 3 yıl sonra yeniden beyazperde için hazırlanan Marvel tarafı, beklenen film için fragmanı paylaştı.

Scott Lang (Ant-Man) karakterini Paul Rudd’un canlandırdığı, filmde kuantum evrenindeki kötü karakter Kang the Conqueror ile mücadele edecek. Filmde Hope van Dyne karakterini Evangeline Lilly, Hank Pym karakterini Michael Douglas ve Cassie karakterini Kathryn Newton canlandıracak.

Yayınlanan fragmana bakıldığında bizleri bambaşka bir hanedan karşılıyor. Ayrıca çizgi romanlardan hatırladığımız Marvel süper kötü adamı MODOK bu filmde karşımıza çıkacak. Ant-Man and the Wasp: Quantumania 17 Şubat 2023’te sinemalarda olacak.

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Türk Korku Oyunu The Shievers İlk Fragmanı Yayınlandı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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