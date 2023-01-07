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Netflix En Çok İzlenen Dizileri Açıkladı!

Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen diziler listesinin başında Wednesday yer alıyor. Toplamda 103 milyon 960 bin saat izlenme ile birinciliğini sürdüren dizi, 6 haftadır top10 listesine adını yazdırmayı başardı.

İbrahim Özbek

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Dünyanın en çok kullanılan dizi ve film izleme platformu Netflix, en çok izlenen dizilerinin verileri açıkladı.

Pandemi ile beraber iyice hayatımızda yer edinen Netflix, bugün dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından birisi haline geldi. 2022 yılı içerisinde birçok dizi, Netflix içerisinde yayın hayatına geçti. Özellikle bazıları hafızalarda yer edindi

Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen diziler listesinin başında Wednesday yer alıyor. Toplamda 103 milyon 960 bin saat izlenme ile birinciliğini sürdüren dizi, 6 haftadır top10 listesine adını yazdırmayı başardı.

netflix 2022 en çok izlenenler

Dünya çapında en çok izlenen Netflix dizileri şu şekilde;

SıraDiziNe Kadar İzlendi?(saat)
1Wednesday: 1.sezon109 milyon 960 bin
2Emily in Paris: 3.sezon95 milyon 330 bin
3The Witcher: Blood Origin: Limited Series64 milyon 520 bin
4Treason: Limited Series56 milyon 60 bin
5The Recruit: 1.sezon43 milyon 360 bin
6Harry & Meghan: Limited Series22 milyon 530 bin
7Emily in Paris: 2.sezon15 milyon 210 bin
8Emily in Paris 1.sezon14 milyon 550 bin
9Sonic Prime: 1.sezon13 milyon 400 bin
10Firefly Lane: 2.sezon12 milyon 770 bin

Wednesday, uzun süre daha ilk sırada yer alacağa benziyor. Bununla beraber 2. sezon içinde bir video yayınlandı. Sevenleri şimdiden heyecanla 2. sezonu bekliyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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