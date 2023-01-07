Netflix En Çok İzlenen Dizileri Açıkladı!

Dünyanın en çok kullanılan dizi ve film izleme platformu Netflix, en çok izlenen dizilerinin verileri açıkladı.

Pandemi ile beraber iyice hayatımızda yer edinen Netflix, bugün dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından birisi haline geldi. 2022 yılı içerisinde birçok dizi, Netflix içerisinde yayın hayatına geçti. Özellikle bazıları hafızalarda yer edindi

Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen diziler listesinin başında Wednesday yer alıyor. Toplamda 103 milyon 960 bin saat izlenme ile birinciliğini sürdüren dizi, 6 haftadır top10 listesine adını yazdırmayı başardı.

Dünya çapında en çok izlenen Netflix dizileri şu şekilde;

Sıra Dizi Ne Kadar İzlendi?(saat) 1 Wednesday: 1.sezon 109 milyon 960 bin 2 Emily in Paris: 3.sezon 95 milyon 330 bin 3 The Witcher: Blood Origin: Limited Series 64 milyon 520 bin 4 Treason: Limited Series 56 milyon 60 bin 5 The Recruit: 1.sezon 43 milyon 360 bin 6 Harry & Meghan: Limited Series 22 milyon 530 bin 7 Emily in Paris: 2.sezon 15 milyon 210 bin 8 Emily in Paris 1.sezon 14 milyon 550 bin 9 Sonic Prime: 1.sezon 13 milyon 400 bin 10 Firefly Lane: 2.sezon 12 milyon 770 bin

Wednesday, uzun süre daha ilk sırada yer alacağa benziyor. Bununla beraber 2. sezon içinde bir video yayınlandı. Sevenleri şimdiden heyecanla 2. sezonu bekliyor.

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