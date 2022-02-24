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Apex Legends Mobile Sonunda iOS’a Geliyor

Popüler battle royale oyununun mobil versiyonu sınırlı bölgelerde mevcutken yalnızca Android'de yayınlandı. Ancak şimdi oyun nihayet iOS'a ve yeni bölgelere geliyor.

Ayşen Sıla

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Apex-Legends

Son birkaç aydır Respawn Entertainment, Apex Legends Mobile’ı test ediyor. Popüler battle royale oyununun mobil versiyonu sınırlı bölgelerde mevcutken yalnızca Android’de yayınlandı. Ancak şimdi oyun nihayet iOS’a ve yeni bölgelere geliyor.

Oyunun arkasındaki stüdyo, Apex Legends Mobile’ın bölgesel lansmanını onayladı. Oyun geçen yıl beta testlerindeydi ve başlangıçta büyük bir ilgi gördü. Şimdi, şirket oyunu aşağıdakiler dahil 10 ek ülkeye getiriyor. Ayrıca şirket karakterlerin listesini de açıkladı:

  • Bloodhound
  • Gibraltar
  • Lifeline
  • Wraith
  • Bangalore
  • Octane
  • Mirage
  • Pathfinder
  • Caustic
Apex-Legends

Oyun hala geliştirme aşamasındayken, çeşitli farklı cihazlarda çalışacak şekilde optimize ediliyor. Ancak oyun, 2 GB’den az RAM’e sahip iOS cihazlarda ve 3 GB’tan daha az RAM’e sahip Android cihazlarda çalışmayacak.

Bkz: Apex Legends Mobile, Şimdi Play Store’da…

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