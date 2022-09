Apple, ABD iPhone 14 modellerinde “ekstra alanı” kullanmıyor

Apple, birkaç hafta önce firmanın en yeni iPhone 14 modellerini tanıttığı Far Out lansman etkinliğini gerçekleştirdi. Bir süredir yeni iPhone’lar hakkında söylentiler dolaşırken, şirketin ABD cihazları için SIM yuvasını kaldırması biraz sürpriz oldu. Telefonlarının tasarımını düzene sokmak için ilk adımı atmak Apple’dan farklı olmasa da, bu hamle bazıları tarafından tüketici karşıtı olarak görüldü. Peki, ABD cihazlarında SIM kart yuvası olmadığı için ekstra alanı kullanan firma şu an için ne yapıyor? Cevap sizi şaşırtabilir.

iFixit çalışanları yakın zamanda TikTok hesapları aracılığıyla iPhone 14‘ün içini gösteren bir video yayınladılar. Ekip, telefonu parçalara ayırarak Apple’ın bu alanı hiç kullanmayı seçmediğini gördü. Telefonun içinde bir SIM kart modülü olması yerine, onu metal bir plaka ile kaplanmış bir plastik parça ile değiştirdi ya da iFixit’in videoda belirttiği gibi “sadece doldurucu”. Tabii ki, bu beklenen bir şey çünkü dünyanın diğer yerlerindeki aynı modelde SIM modülü ve SIM tepsisi bulunacak. Bu gerçek, bazıları için biraz çileden çıkarıcı olabilir, çünkü daha az SKU’ya sahip olabilirler ve SIM tepsisini ABD varyantında da tutabilirler. Büyük bir operatörde SIM tepsisinin çıkarılması gerçekten büyük bir etkiye sahip olmasa da, sık seyahat eden veya kablosuz hücresel servisiniz için daha küçük bir operatöre abone olan bir kişiyseniz sorun yaratabilir. Ne olursa olsun, bu muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm iPhone’larda yeni normal olacak.

Sorunlar söz konusu olduğunda, iPhone 14, bazı kullanıcıların iPhone 14 cihazlarını etkinleştirmek için iTunes’a güvenmeleri gerektiğinden, biraz sert bir lansman yaptı. Ayrıca, kameranın üçüncü taraf uygulamalarla iyi çalışmadığı ve Snapchat veya Instagram gibi uygulamaları kullanırken kameranın titremesine neden olduğu yönünde bazı raporlar var. Başka sorunlar olacağı kesin olsa da, bunu zaman gösterecek. Apple iPhone 14 ve iPhone 14 Pro, yeni Watch Series 8 ve Watch Ultra ile birlikte satışa sunuldu.