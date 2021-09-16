Apple AirPods 3 Ne Zaman Tanıtılacak – İşte Son Bilgiler!

Apple, sarsıcı ürün lansmanının ardından büyük bir ilgiyle karşılanan iPhone 13 serisini piyasaya sürdü. Şirket aynı zamanda Apple Watch 7 Series’i ve yeni iPad modellerini de görücüye çıkardı. Fakat Apple AirPods 3 henüz piyasaya sürülmedi.

Son gelişmeye göre Apple AirPods 3‘ün şimdiden üretime girdiği ve tedarikçilerin de ürünü Apple’a göndermeye başladığı iddia ediliyor. İlk sevkiyatların düşük olduğu da ekleniyor.

Üçüncü nesil Apple AirPods TWS kulaklıkların ilk sevkiyatlarının düşük olması, ürünün neden iPhone 13 serisi lansman etkinliğinde resmileştirilmediğini açıklıyor. Apple’ın artık yeterli sevkiyatı olduğu göz önüne alındığında, şirketin AirPods 3 kulaklıklarını bu yılın sonuna kadar resmi olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.

Source/Gizmochina

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Bu durumda, yeni nesil AirPod’ların gelecek ayki lansman etkinliğinde duyurulmasını bekliyoruz. Apple bunu henüz doğrulamadı, ancak teknoloji devinin önümüzdeki ay M1X yonga seti tarafından desteklenen yeni Mac cihazlarına odaklanacak yeni bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. İkinci nesil AirPods Pro’nun da üçüncü nesil AirPod’larla birlikte piyasaya sürülmesini bekliyoruz.