Apple Car projesi Kıdemli Müdürü Rivian’a gidiyor

Genellikle Titan Projesi olarak adlandırılan Apple otomobil geliştirme programı bazı ciddi değişikliklerden geçiyor. Şirket, projeyi iptal etmenin eşiğine geldikten sonra ekibi yeniden bir araya getiriyor ve şimdi merakla beklenen elektrikli otomobil tekrar rayına oturdu. Projeye birçok yeni yüz katılacak, ancak bugün bazılarının gerçekten ayrıldığını öğreniyoruz.

Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın araç tasarımı ve donanım mühendisliğinden sorumlu Jonathan Sive’i kaybettiğini iddia ediyor. Sive, Apple’da ve BMW, Tesla ve Waymo’da çalışmadan önce üst düzey yöneticiydi.

Bu aksiliğe rağmen, Titan Projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Apple sürekli olarak ekibe yeni üyeler ekliyor ve çalışanların şirketten ayrıldığını görmek olağandışı bir şey değil. Apple, üst düzey yöneticilerini elinde tutmakta zorlanıyor gibi görünse de, elektrikli otomobil pazarının doğası gereği, son derece yetenekli mühendislere ve yöneticilere olan talep çok yüksek ve rakipler, en iyi yetenekleri elde etmelerini sağlamak için büyük ödüller sunuyor.

Apple bu sefer kaybetti ve Rivian kazandı – Sive, elektrikli kamyon üreticisi ile gelecekteki Rivian modellerinin araç düzeni ve ergonomisi üzerinde çalışacağını doğruladı. Araç Mimarisi ve Mekanik Entegrasyonun yeni Başkan Yardımcısıdır.

2022 Rivian R1T

Rivian, fırtınalı sulara çarptı ve şimdiye kadar üretilen tüm araçlarını geri çağırdı. Ön süspansiyon ve direksiyon sistemiyle ilgili olası bir sorun için yaklaşık 13.000 elektrikli kamyon ve Amazon minibüsünün denetlenmesi gerekecek. Bugün piyasalar için zor bir gün, otomotiv hisselerinin çoğunluğu düşüyor ancak Rivian şu ana kadar yüzde 10’luk bir düşüşle başı çekiyor.