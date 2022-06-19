Apple, Çift Taraflı Adaptörünü Tanıttı!

Geçtiğimiz günlerde Apple, WWDC22 etkinliklerinde iki çıkışı USB-C olan 35W gücündeki iki adaptörünü tanıtmıştı. Bugün itibariyle ürünün detayları belli olmaya başlarken, bir üzücü haber geldi. Apple, yaptığı açıklama da çift taraflı adaptörün birisinin Türkiye’ye gelmeyeceğini açıkladı.

Apple tarafından ilk kez geliştirilen çift taraflı USB-C ve 35W gücündeki ürün hakkında detaylı açıklamalar gelmeye başladı. Yapılan açıklamalarda hangi bölge hangi ülkede çıkacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda çıkan sızıntılar doğrultusunda böyle bir ürünün çıkacağını tahmin etmiştik. WWDC 22 etkinlikleri ile beraber bu sızıntının doğrulu kanıtlamış oldu.

Apple’ın tanıttığı iki yeni çift taraflı adaptör büyük bir ilgi ile karşılandı. Ancak bu iki üründen sadece bir tanesi ülkemizde yer alacak. Türkiye’de yer alacak modelin ise büyük olan modelin olduğunu doğrulandı. Genel olarak bakıldığı zaman dünya standartlarında bir priz girişinin olduğu gözlemlendi.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, bu adaptörün toplam gücü 35W değerinde. İsterseniz burada tek bir cihazınızı şarj edebilirsiniz. Ancak bu üründen tam verim almak istiyorsanız, iPhone ve iPad modelini 17.5W x2 olacak şekilde veya bir çıkışla iPhone 13 Pro Max‘i 27.5W, diğer çıkış üzerinden de AirPods veya Apple Watch’unuzu 7.5W şeklinde şarj edebilirsiniz.

Yurt dışında bu ürünün fiyatı yaklaşık olarak 59 dolar olarak belirlendi. Ancak şu an için Türkiye için herhangi bir fiyat belirlenmedi. Kısa zaman içerisinde Türkiye fiyatının da belli olması bekleniyor.

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