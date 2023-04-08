Apple, iOS 16.4.1 Güncellemesini Yayınladı!

Apple, iOS 16.4 güncellemesi ile gelen bazı hataları düzeltmek ve yenilikler getirmek için bugün iOS 16.4.1 güncellemesini yayınladı.

Yaklaşık olarak 2 hafta önce yayınlanan iOS 16.4 güncellemesinde kullanıcıların bir dizi sıkıntıları Apple tarafı ile paylaşmıştı. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra iOS 16.4.1 güncellemesi ile belirtilen bu hatalar ortadan kaldırıldı.

Güncelleme notlarında yer alan bilgilendirmeye göre, iOS 116.4.1 çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütülmesine izin veren iki güvenlik açığının ortadan kalktığına işaret ediyor. Ayrıca Siri üzerinde de bir dizi yeniliğin ve hatanın giderildiğini açıklandı.

Son zamanlarda Hava Durumu uygulamasında yaşanan sorunlara rağmen iOS 16.4.1’de bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamış görünüyor. Muhtemelen sunucu taraflı bir sıkıntı söz konusuydu. Yeni güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek iPhone’unuza yükleyebilirsiniz.

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